США видалили всі 'проукраїнські' згадки у заяві G7, щоб не заблокувати переговори з РФ, - NYT

Після перегляду документу американська сторона видалила всі згадки, які можна трактувати як підтримку України.

США блокують включення формулювання, що визначає Росію як агресора у війні з Україною, у заяві "Групи Семи" з нагоди готується до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомили три високопоставлені посадовці країн, залучених до переговорів, пише The New York Times.

Заперечення США виникли після того, як президент Дональд Трамп цього тижня звинуватив Україну у розв’язанні війни, попри те, що вона почалася з нападу Росії.

Один із чиновників G7 повідомив, що Канада підготувала перший проєкт заяви, зберігаючи проукраїнський тон, що відповідає позиції союзників з 2022 року. Проте після перегляду американська сторона видалила всі згадки, які можна трактувати як підтримку України. В результаті документ став нейтральним і не містить прямих згадок про Росію як агресора чи Україну як жертву.

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Канада ініціювала розробку документа, оскільки наразі головує в "Групі Семи". Дипломати продовжують працювати над остаточним формулюванням. Поточна версія містить фразу про "руйнівну війну, що почалася з вторгнення Росії в Україну", але не включає терміни "російська агресія" або "агресори", які використовувалися з 2022 року. Цю інформацію підтвердили високопосадовці Німеччини та Європи.

Один із посадовців "Групи Семи" зазначив, що текст документа ще може змінитися до понеділка, коли його мають офіційно опублікувати. Також невідомо, чи буде запрошений президент України Володимир Зеленський до участі у зустрічі, як це було минулого року.

Крім цього, США відмовилися бути співавторами проєту резолюції Генеральної Асамблеї ООН до річниці війни, яка підтримує суверенітет України та засуджує російську агресію.

Американські заперечення посилилися після обміну різкими заявами між Зеленським і Трампом. Президент США пообіцяв швидко припинити війну та доручив своїм представникам вести переговори з Росією без участі України чи європейських країн.

Офіційні особи наголошують, що проєкт заяви "Групи Семи" ще не завершений, але підкреслюють важливість досягнення спільної позиції, що завжди вимагає дипломатичних узгоджень.

Канада, розпочавши процес підготовки документа, дотримувалася раніше прийнятих формулювань, де Росія прямо засуджувалася за агресію. Водночас адміністрація Трампа прагне змінити тон заяви та скоротити її обсяг порівняно з тими, що ухвалювалися за президентства Джо Байдена. Американська сторона також наполягає, щоб документ не перешкоджав переговорам з Росією.

За словами одного з чиновників, США запропонували видалити згадки про порушення суверенітету України.

Поточна версія документа наголошує, що сильні гарантії безпеки та інтеграція України в Європейський Союз є критично важливими для забезпечення тривалого миру та запобігання майбутній агресії.

Переговори тривають, і остаточний текст ще не визначений. Зустріч міністрів закордонних справ "Групи Семи" запланована на 12-14 березня в Квебеку, а саміт лідерів країн відбудеться в червні в Альберті.

Під час попереднього головування Канади в "Групі Семи" у 2018 році президент Трамп залишив саміт у Квебеку, відкликавши свою підтримку підсумкового комюніке через розбіжності щодо торговельних питань.

Як пише "Голос Америки", Вашингтон ще не ухвалив рішення щодо того, чи підтримати в ООН резолюцію щодо України до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми не ухвалили рішення щодо цього. Вашингтон ще вирішує. Тому, сподіваюся, ми незабаром ухвалимо рішення", – заявив Джон Келлі, політичний координатор постійної місії США в ООН.

Що передувало

Риторика президента США Дональда Трампа в останні дні різко змінилася. Він звинуватив українського лідера Володимира Зеленського в початку війни, заявивши, що він "ніколи не повинен був її починати". Крім того, Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів".

Світові лідери розкритикували Трампа за такі слова. Зокрема, президент Чехії Петр Павел нагадав, що Україна бореться з російською агресією, країна потерпає від обстрілів, а частина її території окупована. Він наголосив, що "називати президента такої країни диктатором – це треба мати неабиякий цинізм".

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