Про які саме країни йде мова - не повідомляється.

Влада кількох країн повідомила Російській Федерації про готовність стати майданчиком для зустрічі кремлівського правителя Путіна та новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це під час брифінгу повідомив журналістам помічник Путіна Юрій Ушаков. Як передає Інтерфакс, його запитали, чи надходили подібні пропозиції від керівників Угорщини та Словаччини. Він не став це підтверджувати:

"Я б сказав, як не дивно, але ми отримали вже кілька пропозицій щодо цього від різних країн. Я не буду говорити, які це країни, щоб не зумовлювати можливий або неможливий розвиток подій. Але такі пропозиції робилися і робляться".

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, що новообраний американський лідер обіцяє закінчити війну в Україні, постійно наполягаючи на необхідності переговорів.

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На початку грудня він зустрівся у Парижі з українським президентом Володимиром Зеленським. Згодом політик написав, що той хоче припинення вогню та закінчення війни.

Днями Трамп заявив, що кремлівський правитель Путін хоче зустрітися з ним "якнайшвидше". У Кремлі відповіли, що передумов для організації цієї зустрічі поки що немає

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