Трамп просто так не відмовиться від інвестицій США в Україну, вважає президент Польщі.

На думку президента Польщі Анджея Дуди, новообраний президент США Дональд Трамп дуже цінує те, скільки США проінвестували в Україну, і просто так не відмовиться від цих інвестицій. Про це Дуда сказав в інтерв’ю швейцарському виданню Neue Zuercher Zeitung.

Його запитали, чи вірить він у те, що Трамп кине Україну, як багато хто прогнозує. Президент Польщі відповів, що Трамп дуже добре знає, "скільки США інвестували політично в Україну під час його останнього президентства, а також за останні чотири роки".

"Не думаю, що він просто так відмовиться від таких інвестицій. Коли мої колеги висловлюють побоювання щодо того, що Трамп робитиме в Україні, я посміхаюся і кажу: спробуйте забрати у Трампа те, що він вважає своїм", - сказав Дуда.

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За його словами, "у світі є лише два президенти", яких російський диктатор Володимир Путін справді боїться. Це - президент Китаю Сі Цзіньпін і Трамп.

"Тому що Дональд Трамп - сильна людина. Він може приймати рішення - і вже прийняв багато важливих у своєму житті. У результаті часто робилися великі інвестиції. Має великий економічний досвід. А для Володимира Путіна його майбутні рішення неможливо передбачити", - вважає польський лідер.

Він додав, що "спосіб мислення Дональда Трампа нетиповий для політика, але водночас він дуже чіткий у своїх оцінках". Трамп, на думку Дуди, мислить "дуже логічно і практично".

"Але коли він говорить про свої плани на майбутнє, він дуже загадковий: він не говорить чітко, якими методами він буде користуватися надалі. Він робить це, щоб ніхто не побачив його карти", - зазначив президент Польщі.

Що президентство Трампа може змінити у війні з Україною: актуальне

Раніше УНІАН повідомляв, що на 2025 рік росіянам вистачить ресурсів для ведення активних наступальних дій в Україні, і думати, що президентство Трампа щось у цьому плані змінить, не варто, вважає військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, треба орієнтуватися на ресурс можливостей українських Сил оборони та окупаційної армії.

На думку радника президента США з національної безпеки Джона Болтона, майбутня інавгурація Трампа не обіцяє нічого хорошого для інтересів Заходу та України. Найімовірніше, після 20 січня військова та економічна допомога Києву від Вашингтона значно скоротиться, а переговори з Росією почнуться швидко.

А генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорив, що Північноатлантичний альянс (НАТО) і Трамп зможуть переконати правителя Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо припинення війни в Україні. Однак будь-яка укладена угода, за його словами, має "перешкодити росіянам отримати те, що вони хочуть".

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