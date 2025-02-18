За словами Франсуа Байру, "жахливо бачити слабкість Євросоюзу" в цьому питанні.

Є ознаки появи альянсу між президентом США Дональдом Трампом і російським правителем Володимиром Путіним. Стурбованість цим висловив прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру, пише BFMTV.

"Ми є свідками неймовірного альянсу між Путіним і Трампом, який маргіналізує Європу на її території", - заявив він.

За словами Байру, "жахливо бачити слабкість Євросоюзу" в цьому питанні.

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Він додав, що нещодавня зустріч у Єлисейському музеї з кількома європейськими лідерами для обговорення України та безпеки на континенті "не розвіяла" страхів:

"Ми перебуваємо в контексті 1930-х років, коли айсберги йдуть до нас, і паризька зустріч у Єлисейському палаці не дозволила їм відштовхнутися".

Переговори США і Росії 18 лютого

Нагадаємо, 18 лютого в Саудівській Аравії відбулися переговори між США і Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не збирається погоджуватися на ультимативні вимоги Росії:

"У мене таке враження, що зараз відбуваються якісь переговори, і вони з таким же настроєм відбуваються. Але вони відбуваються між представниками Росії і представниками Сполучених Штатів Америки знову про Україну і без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми - звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде?".

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