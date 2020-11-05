Прес-секретар Білого дому заявила, що "значна перевага" у Трампа в Пенсільванії. Також вона допустила, що в штаті могли відбутися фальсифікації під час голосування.

Дональд Трамп може перемогти на президентських виборах і залишитися на другий термін за умови перемоги в Арізоні, Пенсільванії та Джорджії.

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Про це заявила прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані в ефірі телеканалу Fox News.

Макенані допустила, що в Пенсільванії під час голосування могли бути фальсифікації, та там у Трампа все одно "значна перевага". Крім того, прес-секретар Білого дому висловила впевненість у перемозі чинного президента США в Арізоні.

"Ми вважаємо, що шлях (до перемоги, - УНІАН.) лежить через Арізону, Пенсільванію і при збереженні Джорджії, де ми лідируємо", – сказала Макенані.

Вибори в США: що відомо

Станом на ранок 5 листопада кандидату в президенти від демократів Джозефу Байдену залишилося набрати всього шість голосів для перемоги на виборах президента США. Він набирає 264 голоси, в той час як у Дональда Трампа – 214 голосів.

Підсумок президентської компанії по суті залежить від результатів в штаті Невада.

УНІАН стежить за результатами виборів у США: онлайн-трансляція постійно оновлюється.

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Автор: Ольга Робейко