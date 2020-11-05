Дональд Трамп може перемогти на президентських виборах і залишитися на другий термін за умови перемоги в Арізоні, Пенсільванії та Джорджії.
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Про це заявила прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані в ефірі телеканалу Fox News.
Макенані допустила, що в Пенсільванії під час голосування могли бути фальсифікації, та там у Трампа все одно "значна перевага". Крім того, прес-секретар Білого дому висловила впевненість у перемозі чинного президента США в Арізоні.
"Ми вважаємо, що шлях (до перемоги, - УНІАН.) лежить через Арізону, Пенсільванію і при збереженні Джорджії, де ми лідируємо", – сказала Макенані.
Вибори в США: що відомо
- Станом на ранок 5 листопада кандидату в президенти від демократів Джозефу Байдену залишилося набрати всього шість голосів для перемоги на виборах президента США. Він набирає 264 голоси, в той час як у Дональда Трампа – 214 голосів.
- Підсумок президентської компанії по суті залежить від результатів в штаті Невада.
- УНІАН стежить за результатами виборів у США: онлайн-трансляція постійно оновлюється.
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