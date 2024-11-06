За словами Шамшура, росіяни робили ставку на перемогу на виборах президента США саме Трампа.

У Москві розраховують, що Дональд Трамп прихильно ставитиметься до російських інтересів.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав Олег Шамшур, дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Сполучених Штатах Америки (2005-2010 рр.).

"Не таємниця і не несподіванка, що росіяни робили ставку на перемогу саме Дональда Трампа. І хоча і Медведєв, і інші там російські пропагандисти сказали, що їм Плану миру для України від Трампа недостатно, очевидно, що те, що пропонує Трамп, - воно відповідає російським інтересам", - зазначив він.

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Шамшур додав, що "зовсім невипадково деякі американські експерти назвали цей план "планом Путіна".

"Тобто в Москві явно розраховують на те, що Трамп буде принаймні прихильно ставитися до російських інтересів, і буде просувати ті ідеї, які можуть допомогти реалізувати інтереси і наміри Росії в цій війні", - сказав дипломат.

Він також зауважив, що, так чи інакше, а з Трампом потрібно намагатися вибудовувати стосунки, виходячи з того, що це президент на найближчі чотири роки. Водночас Шамшур нагадав, що Джозеф Байден залишиться президентом до кінця своєї каденції, тож "треба з ним говорити, щоб максимально використати ті можливості, які є". "Реалістично, щоб були використані всі ті фінансові ресурси, які виділені для допомоги Україні", - сказав він.

Перемога Трампа на виборах - що відомо

Як повідомлялося, за даними Associated Press, Трамп переміг на виборах президента США. Остаточну перевагу над Камалою Гарріс йому принесла перемога у штаті Вісконсин.

Усього Трамп набрав 277 із 270 необхідних для перемоги голосів виборщиків. Водночас Гарріс наразі має 224 голоси виборщиків. Тож шансів на перемогу у неї вже немає.

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