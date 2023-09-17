Колишній лідер США влаштував з Путіним "обмін" спекулятивними заявами щодо України.

Колишній лідер США Дональд Трамп влаштував з Путіним "обмін" спекулятивними заявами щодо завершення війни в Україні.

Як відомо, американський політик під час поточної президентської передвиборчої кампанії запам'ятався тезою про те, що завершив би війну в Україні за 24 години, якби знову був у Білому домі. Нещодавно цю тезу оцінив лідер РФ Володимир Путін, що не проминуло уваги Трампа, пише Politico.

Власне, це питання порушила журналістка NBC Крістен Волкер під час інтерв’ю з Трампом "Meet the Press", яке вийшло в неділю.

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Вона процитувала фразу Путіна: "Ми точно чуємо, як містер Трамп заявляє про здатність розв'язати всі гострі питання за кілька днів, включно з українською кризою. Це не може не тішити".

У відповідь Трамп зрадів такій похвалі Путіна.

"Мені подобається, що він це сказав. Тому що це означає, що я говорю правильно, - заявив Трамп журналістці.

Пєсков висловився про курс Трампа, як можливого лідера США

Нагадаємо, президентські вибори в США очікуються у листопаді 2024 року. Колишній лідер США Дональд Трамп заявив, що буде балотуватися. На тлі цього він зробив кілька заяв про війну в Україні та про Путіна. Зокрема, він казав, що добре його розуміє.

На такі "рефрени" звернув уваги Кремль. Зокрема, прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков натякнув, що в разі перемоги Трампа, між РФ та США можливі "певні нюансування" у відносинах. Водночас Пєсков вказав, що разючі зміни "на краще" наврядчи відбудуться.

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