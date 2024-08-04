Кандидат у президенти США заявив, що він "звільнив багатьох заручників" і не дав за це нічого.

Дональд Трамп, який знову змагається за крісло президента США, привітав Володимира Путіна з масштабним обміном ув'язненими. Він вважає, що це була "чудова угода".

"Я хотів би привітати Володимира Путіна з тим, що він уклав ще одну чудову угоду [...] Ми повернули наших людей назад, але ми уклали жахливі, жахливі угоди. Приємно говорити, що ми їх повернули, але чи не створили ми поганий прецедент", - заявив Трамп під час виступу на мітингу в Атланті 3 серпня.

При цьому він заявив, що переговорники "завжди ганьблять" США.

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"То коли вони оприлюднять деталі обміну полоненими з Росією? Як багато людей ми віддаємо їм? А готівкою ми платимо? А вони нам (знімаю це питання, тому що однозначна відповідь "ні!")? А ми відпускаємо вбивць, кілерів і бандитів? Просто цікаво, бо ми ніколи не укладаємо вигідних угод, ні в чому, але особливо в обміні заручниками. Наші переговорники завжди ганьблять нас", - зазначив кандидат у президенти.

За його словами, він "звільнив багатьох заручників" і не дав за це нічого - "і ніколи жодних грошей".

Обмін ув'язненими між РФ і Заходом

1 серпня в Туреччині відбувся масштабний обмін ув'язненими між Росією та США, Німеччиною, Польщею, Словенією та Норвегією. Додому повернулися 26 осіб. Москва повернула кілера Вадима Красикова і шпигунів Анну та Артема Дульцевих.

Росія ж віддала Іллю Яшина і Володимира Кара-Мурзу, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, журналістку татаро-башкирської служби Радіо "Свобода" Алсу Курманашеву, колишнього морського піхотинця Пола Вілана та громадянина Німеччини Патріка Шебеля.

Після чого МЗС Німеччини рекомендувало громадянам не їздити в Росію.

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