Після нещодавнього обміну ув'язненими Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини рекомендувало своїм громадянам не їздити до Росії.
"У наших рекомендаціях щодо поїздок і безпеки ми попереджаємо, зокрема, про ризик довільних арештів", - йдеться в повідомленні німецького МЗС.
Близько 1300 громадян Німеччини, які заявили про своє перебування в РФ, зареєстровані в антикризовому списку МЗС, хоча там припускають, що кількість німців і людей із подвійним громадянством у Росії насправді набагато вища.
За даними німецького МЗС, наразі в Росії перебувають у в'язницях "двозначна кількість німців". До них належать і люди з подвійним громадянством. Російська влада відмовляє їм у консульському доступі вже понад два роки.
Нагадаємо, на початку квітня німецький МЗС вже закликав громадян відмовитись від поїздок у РФ. Тоді список "небезпек", які чекають німців у РФ , збільшився. Крім "довільного арешту" до нього увійшли: ризик терактів, крадіжки особистих речей в туристичних центрах, поширення наркотиків в клубах, ризик стати жертвою сексуального насильства, а також ризик нападу на представників ЛГБТ при "прояві прихильності на публіці".
Обмін ув'язненими між РФ і Заходом
1 серпня у Анкарі відбувся масштабний обмін ув'язненими між РФ і низкою західних країн (США, Німеччина, Польща, Словенія і Норвегія). Загалом обміняли 26 осіб. Кремль повернув собі собі кілера Вадима Красикова і шпигунів Анну та Артема Дульцевих.
В обмін на них Росія відпустила Іллю Яшина і Володимира Кара-Мурзу, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, журналістку татаро-башкирської служби Радіо "Свобода" Алсу Курманашеву. Крім того, обміняли колишнього морського піхотинця Пола Вілана, а також громадянина Німеччини Патріка Шебеля.