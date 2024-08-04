Там попередили, що на території РФ їх можуть заарештувати просто так.

Після нещодавнього обміну ув'язненими Міністерство закордонних справ (МЗС) Німеччини рекомендувало своїм громадянам не їздити до Росії.

"У наших рекомендаціях щодо поїздок і безпеки ми попереджаємо, зокрема, про ризик довільних арештів", - йдеться в повідомленні німецького МЗС.

Близько 1300 громадян Німеччини, які заявили про своє перебування в РФ, зареєстровані в антикризовому списку МЗС, хоча там припускають, що кількість німців і людей із подвійним громадянством у Росії насправді набагато вища.

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За даними німецького МЗС, наразі в Росії перебувають у в'язницях "двозначна кількість німців". До них належать і люди з подвійним громадянством. Російська влада відмовляє їм у консульському доступі вже понад два роки.

Нагадаємо, на початку квітня німецький МЗС вже закликав громадян відмовитись від поїздок у РФ. Тоді список "небезпек", які чекають німців у РФ , збільшився. Крім "довільного арешту" до нього увійшли: ризик терактів, крадіжки особистих речей в туристичних центрах, поширення наркотиків в клубах, ризик стати жертвою сексуального насильства, а також ризик нападу на представників ЛГБТ при "прояві прихильності на публіці".

Обмін ув'язненими між РФ і Заходом

1 серпня у Анкарі відбувся масштабний обмін ув'язненими між РФ і низкою західних країн (США, Німеччина, Польща, Словенія і Норвегія). Загалом обміняли 26 осіб. Кремль повернув собі собі кілера Вадима Красикова і шпигунів Анну та Артема Дульцевих.

В обмін на них Росія відпустила Іллю Яшина і Володимира Кара-Мурзу, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, журналістку татаро-башкирської служби Радіо "Свобода" Алсу Курманашеву. Крім того, обміняли колишнього морського піхотинця Пола Вілана, а також громадянина Німеччини Патріка Шебеля.

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