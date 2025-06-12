Він знову критикує і Москву, і Київ.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп каже, що "дуже розчарований" поведінкою не лише Російської Федерації, а й України.

Під час спілкування з журналістами американський лідер знову заявив про великі втрати у війні, зазначивши, що сторони вже могли б досягти домовленностей. Водночас він впевнений, що його команди вдасться досягти припинення війни:

"Вони втрачають по п'ять-шість тисяч осіб на тиждень - в основному солдатів, але й мирних жителів, тому що міста знову обстрілюють ракетами. Як це - жити в будинку і думати, що ракета цілком може влучити в твою будівлю ввечері? Це жахливо. Має бути жахливо - жити в таких умовах. Але я впевнений, ми з цим упораємося. Просто розчарований, що досі не закінчили".

Заяви Трампа про війну

Нагадаємо, американський президент Трамп неодонразово розділяв відповідальність між Україною та Російською Федерацією, критикуючи обидві сторони.

Відео дня

Якщо він і казав, що невдоволений кремлівським правителем Путіним, то невдовзі робив і критичні заяви в бік президента України Володимира Зеленського. Крім того, Трамп, який раніше публічно називав Зеленського "диктатором", відмовлявся назвати так само Путіна.

На початку своїх мирних зусиль він погрожував Москві санкціями, якщо та не виявить бажання припиняти війну, однак постійно каже журналістам, що має власний "дедлайн" для цього.

Під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом президент Сполучених Штатів порівняв війну з бійкою дітей на майданчику, закликаючи "дати їм побитися", перш ніж щось робити.

Вас також можуть зацікавити новини: