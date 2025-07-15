Трамп: Я розчарований Путіним, але я з ним не закінчив

Лідер США наголосив, що чотири рази був переконаний у стійкому прогресі щодо врегулювання війни в Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський правитель Володимир Путін його розчарував. Втім, справи з ним ще не завершені.

Про це лідер США заявив в ексклюзивній телефонній розмові з BBC. Президента запитали, чи довіряє він російському лідеру, і він відповів: "Я майже нікому не довіряю".

Значну частину інтерв'ю Трамп присвятив своєму розчаруванню російським диктатором. Він заявив, що чотири рази думав, що угода з Росією можлива. На запитання BBC, чи він закінчив з Путіним, президент відповів:

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"Я розчарований ним, але я не закінчив з ним. Але я розчарований ним".

На запитання про те, як Трамп змусить Путіна "зупинити кровопролиття", президент США відповів: "Ми над цим працюємо".

"У нас буде чудова розмова. Я скажу: "Все добре, я думаю, що ми близькі до завершення", а потім він знесе будівлю в Києві", - додав президент США.

Ультиматум Путіну - останні новини

Нагадаємо, що вчора президент США оголосив Кремлю ультиматум: якщо в наступні 50 днів Київ і Москва не укладуть "справедливу" угоду, США запровадять "вторинні санкції".

Однак, попри безпрецедентне рішення підтримати нові постачання систем ППО Patriot для України, Дональд Трамп усе ще переконаний, що перевага в цій війні — на боці Москви.

За даними американських ЗМІ, Трамп різко змінив риторику щодо Росії. У нього на це було щонайменше три вагомі причини.

По-перше, Трамп вважав, що Путін виявляє до нього неповагу, вдаючи готовність до миру, але ігноруючи заклик президента США до припинення вогню. По-друге, він бачив ефективність військової сили США у використанні бомбардувальників B-2 та ракет "Томагавк" проти Ірану. По-третє, він вважав, що Путін вестиме переговори лише за загрози застосування більшої сили.

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