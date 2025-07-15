Президент змінив свій підхід і зробив те, на що всі так давно сподівалися - посилив свою позицію проти РФ, поставляючи Україні більше зброї.

Минуло півроку і президент США Дональд Трамп усвідомив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче припиняти війну проти України.

Цей новий реалізм - довгоочікувана зміна, яка підвищує шанси на припинення вогню, йдеться в редакційній статті The Wall Street Journal (WSJ). "Найкраща новина з понеділкової зустрічі в Білому домі полягає в тому, що вільний світ продовжить озброювати Україну проти руйнівних дій Путіна", - йдеться в статті.

Видання зазначило, що в бесіді з Трампом генсек НАТО Марк Рютте визнав, що швидкість постачання зброї Україні має вирішальне значення. Він додав, що у Путіна немає іншої мети, окрім як вбити мирних жителів і зломити бойовий дух українців. Тому, як зазначили оглядачі WSJ, кілька зенітних ракет Patriot можуть бути доставлені в Україну протягом декількох днів, і вони, безсумнівно, нададуть негайну допомогу.

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Крім того, як ідеться у статті, Рютте і Трамп натякнули, що в Україну відправляться не тільки системи протиповітряної оборони. "Це означає більше ракет великої дальності, які можуть досягти глибокої території Росії", - зазначили у виданні.

Ще одна деталь, яку помітили оглядачі видання, стосується законопроєкту про драконівські санкції проти РФ авторства сенаторів Ліндсі Грема і Річарда Блюменталя.

Річ у тім, що тепер Трамп похвалив законопроєкт і дав зрозуміти, що не буде проти, якщо його ухвалять.

Але є й один упущений з уваги інструмент, про який Трамп не згадав, - це конфіскація російських активів на Заході на суму $300 млрд.

"Президент явно розчарований своєю нездатністю закінчити війну і, схоже, дійшов висновку, що Путін грає з ним, як і з іншими лідерами США. Трамп заявив, що Росія обманювала президентів, починаючи з Джорджа Буша-молодшого, і він має рацію", - констатували оглядачі видання.

У виданні припустили, що поєднання санкцій і поставок зброї не гарантує, що Путін піде на припинення вогню:

"Він одержимий ідеєю перетворити Україну на російську сатрапію. Але в міру зростання військових витрат зростає і тиск на Путіна".

Постачання зброї Україні

Трам оголосив про серйозне збільшення поставок зброї Україні. Вони здійснюватимуться за рахунок країн-сленів НАТО. Йдеться про цілу низку озброєння, зокрема про системи ППО.

Однак, як звертають увагу аналітики. Тепер ефективність цього кроку залежатиме від швидкості надходження зброї в Україну.

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