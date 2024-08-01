Про угоду з обвинуваченими оголосив Пентагон, але не розкрив її деталі. Про них дізналися американські газети.

Головний обвинувачений у терактах 11 вересня 2001 року в США Халід Шейх Мохаммед і двоє його поплічників уклали угоду зі слідством.

Тепер, за даними американських ЗМІ, вони уникнуть смертної кари, а правосуддя США - затяжного судового процесу. Наразі Халід Шейх Мохаммед, Валід Мухаммед Саліх Мубарак бін Атташ і Мустафа Ахмед Адам аль-Хавсаві сидять у таборі на базі Гуантанамо на Кубі, пише Бі-бі-сі.

Халід Шейх Мохаммед був арештований у Пакистані 2003 року, а 2008-го йому висунули обвинувачення за безліччю пунктів, включно з убивством 2796 осіб 11 вересня 2001 року.

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Про угоду з обвинуваченими оголосив Пентагон, але не розкрив її деталі. Газета New York Times пише, що вони погодилися визнати провину в обмін на довічне ув'язнення замість смертної кари."В обмін на виключення смертної кари зі списку можливих покарань, троє обвинувачених погодилися визнати провину в усіх злочинах, у яких їх обвинувачено, включно з убивством 2976 осіб", - ідеться в листі, який розіслав родичам жертв головний військовий прокурор США Аарон Руг.

Руг зізнався родичам жертв, що це рішення далося нелегко, але воно є найкращим способом домогтися справедливості.

Розгляд справи Халіда Шейха Мохаммеда і його поплічників уже роками стоїть на місці на стадії досудових розглядів.

Сам Халід Шейх Мохаммед, якому зараз 59 років, народився в Пакистані, жив в арабських країнах, навчався в США, воював в Афганістані проти військ СРСР. За даними американських слідчих, саме він запропонував лідеру "Аль-Каїди" Усамі бін Ладену спрямувати захоплені літаки в хмарочоси в США. Також він брав участь у навчанні деяких смертників для цього теракту.

Теракт 11 вересня 2001 року

Того дня два пасажирські літаки, захоплені терористами-смертниками, протаранили вежі Всесвітнього торговельного центру в Нью-Йорку, один врізався в будівлю Пентагону під Вашингтоном, а ще один упав у поле в штаті Пенсильванія.

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