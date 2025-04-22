На сайті Мін’юсту США пояснюється, що ECAS забезпечує повне ведення імміграційних справ.

Департамент державної ефективності (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск, отримав дозвіл на доступ до бази секретних даних Мінюсту, яка містить адреси та історії справ мільйонів іммігрантів.

Як повідомляє The Washington Post (WP) з посиланням на внутрішні документи, йдеться про Систему судових розглядів і апеляцій Виконавчого офісу з перегляду імміграційних справ (ECAS).

"Система ECAS зберігає записи про іммігрантів, які взаємодіяли з імміграційною системою США, із зазначенням їхніх імен, адрес, попередніх свідчень у імміграційному суді та будь-якої історії взаємодії з правоохоронними органами, серед іншого", - написало видання.

Відео дня

На сайті Мін’юсту США пояснюється, що ECAS забезпечує повне ведення імміграційних справ – від початку до кінця, зберігаючи всі пов’язані документи в електронному вигляді.

За даними WP, шестеро радників з DOGE, які працюють у Мінюсті, отримали дозвіл на доступ до ECAS.

Депортація зі США

Президент США Дональд Трамп після приходу до влади заявив, що вирішить питання іммігрантів у країні. 16 квітня Трамп анонсував програму "самодепортації". Уряд працюватиме з іммігрантами, щоб вони могли повернутися до США, "якщо будуть добре поводитися".

Нова програма передбачатиме надання стипендії і квитка на літак для вильоту з країни. Натомість американський уряд працюватиме з іммігрантами, щоб вони могли повернутися до Сполучених Штатів, "якщо будуть добре поводитися".

Вас також можуть зацікавити новини: