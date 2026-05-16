У Трампа, ймовірно, психічний розлад, але діагнозу нема, - Zeit

Неадекватність президента США може здаватися очевидно, але без обстеження неможливо нічого стверджувати.

У США загострилися суперечки щодо фізичного та психічного стану президента Дональда Трампа. Про це пише німецьке видання Zeit.

Нову хвилю обговорень спричинив епізод в Овальному кабінеті під час заходу, присвяченого здоров’ю матерів. Поки учасники стояли навколо президента, Трамп сидів за столом і, як здалося багатьом, на кілька секунд задрімав. Фотокореспондент агентства Reuters навіть зробив відовідне фото і опублікував його, після чого офіційний акаунт Білого дому в грубій формі розкритикував знімок заявивши, що президент нібито лише моргнув.

Втім цей епізод лише підігрів дискусію, яка триває вже давно. Як пише Zeit, останніми місяцями Трамп дедалі частіше демонструє суперечливу поведінку: робить різкі політичні заяви, погрожує знищенням інших держав, проводить дивні публічні виступи та демонструє ознаки фізичної втоми.

Відео дня

У мережі також активно обговорюють синці на руках президента, набряки щиколоток і невпевнену ходу. На цьому тлі дедалі частіше лунає питання, чи здатен він повноцінно виконувати обов’язки глави держави.

Відкритий лист медиків щодо стану Трампа

Особливий резонанс викликала заява групи з 36 медичних фахівців – неврологів, психіатрів та психологів, більшість із яких є професорами американських університетів у відставці. Наприкінці квітня вони оприлюднили відкритий лист із "медичними занепокоєннями" щодо президента США. У документі йдеться про те, що психічний стан Трампа нібито погіршується, а його поведінка викликає дедалі більше тривоги.

Серед ознак, на які звернули увагу медики, – хаотичний стиль промов, різкі зміни політичної позиції, проблеми з концентрацією та імпульсивність. Автори листа також згадують про "маніакально-подібні стани" та небезпечну риторику щодо застосування сили.

Окремо вони наголосили, що не вважають свою заяву політичною. За словами фахівців, вони були змушені виступити публічно, бо бачать ризик для суспільства. У листі сказано, що вони "змушені попередити про президента Сполучених Штатів, який дедалі більше становить небезпеку для громадськості".

Медики також заявили, що Трамп демонструє "нарцисичні та маніакальні переконання", зокрема коли представляє себе винятковою або фактично непогрішною фігурою.

Неприпустимість діагнозів по фото

Попри гучний резонанс відкритого листа, у медичному середовищі нагадують: ставити психіатричні чи неврологічні діагнози без особистого обстеження вважається неетичним. Як пояснює Zeit, для подібних висновків необхідні тривалі бесіди з пацієнтом, тести, анкети, а іноді й лабораторні чи інструментальні дослідження мозку.

Саме тому серед психіатрів діє так зване "правило Голдвотера". Воно з’явилося після президентської кампанії 1964 року, коли американський журнал Fact із посиланням психіатрів написав про ймовірно психічну неадекватність кандидата Баррі Голдвотера, і той розгромно програв вибори. Після цього Американська психіатрична асоціація внесла до свого етичного кодексу норму про неприпустимість професійних висновків без особистого огляду.

Однак автори статті додають: неможливість поставити точний діагноз дистанційно ще не означає, що людина є цілком здоровою. На їхню думку, ситуація навколо президента США потребує повноцінного клінічного обстеження.

Дональд Трамп: останні новини

Як писав УНІАН, під час візиту до Пекіна Дональд Трамп влаштував публічну "дуель рукостискання" із китайським лідером Сі Цзіньпіном, прагнучи показати, що він тут головний.

Однак за підсумками візиту до Китаю Трамп заявив, що виступає проти незалежності Тайваню і натякнув, що США навряд чи допоможуть своєму давньому союзнику, якщо Китай вирішить на нього напасти.

Вас також можуть зацікавити новини: