У США опублікували звіт про стан здоров'я Трампа та пояснили, звідки у нього синці на руках

У звіті стверджується, що Трамп перебуває у "відмінному" стані здоров’я, незважаючи на "набряк гомілки" та синці на руках.

Білий дім опублікував меморандум з описом результатів медичного обстеження Дональда Трампа.

Як пише The Guardian, згідно зі звітом, Трамп "залишається у відмінному стані здоров’я, демонструючи хорошу роботу серця, легенів, нервової системи та загальний фізичний стан". Також у звіті стверджується, що Трамп "повністю придатний для виконання всіх обов’язків" президента.

У звіті йдеться, що у Трампа "невелика набряклість гомілки… з поліпшенням порівняно з минулим роком". Також згадується, що у Трампа спостерігалися синці на руках, при цьому вказується, що вони були "звичайними" і "доброякісними".

Відео дня

Медики стверджують, що синці "відповідають незначному подразненню м'яких тканин, пов'язаному з частими рукостисканнями на тлі прийому аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань".

Повідомлялося, що Трамп пройшов "комплексне неврологічне обстеження, яке показало нормальний психічний стан", включаючи скринінг на депресію та тривожність.

При цьому не пояснювалася причина проведення лікування шкіри на шиї президента в березні. У ньому також не зазначалося, що він пройшов повторне магнітно-резонансне дослідження (МРТ), як це було в жовтні.

Вказувався зріст Трампа 190 см і вага 108 кг.

"Була надана профілактична консультація, включаючи рекомендації щодо харчування, рекомендації щодо прийому аспірину в низькій дозі, збільшення фізичної активності та подальшого зниження ваги", – йдеться у звіті.

Візит Трампа до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда став його третім за 13 місяців і четвертим за час його другого президентства. Трамп – найстарша людина, яку коли-небудь обирали президентом США, 14 червня йому виповниться 80 років.

Трамп обирає наступника

Як пишуть ЗМІ, Дональд Трамп втратив впевненість у тому, що віцепрезидент Джей Ді Венс зможе продовжити його справу на президентському посту після виборів 2028 року.

Тепер Трамп порівнює Венса з іншими потенційними наступниками політичного курсу, зокрема з держсекретарем Марко Рубіо. На приватних зустрічах президент навіть проводить своєрідні "опитування лояльності" серед гостей і союзників, запитуючи, кого вони бачать найкращим кандидатом.

Вас також можуть зацікавити новини: