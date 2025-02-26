Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп використовує свій влип "постачальника безпеки" для здирництва. Щоб вижити, Європі доведеться "показати зуби".

Як пише колумніст Bloomberg Марк Чемпіон, у 1990-х він жив у Москві і дізнався, що в Росії жоден бізнес не може довго пропрацювати без "даху". На його думку, через політичні зміни у Сполучених Штатах Америки зараз із такою реальністю стикаються Україна та Європа:

"Друга впевненість тієї епохи полягала в тому, що ваш "дах" - це єдина людина, з якою ви не хочете посваритися, інакше вона швидко стане вашим найнебезпечнішим ворогом. Це ризик, з яким зараз стикаються європейські уряди від Лондона до Берліна, і перш за все Київ, оскільки США відмовляються від своєї майже столітньої ролі доброякісного "даху" для старого континенту".

Чемпіон нагадує про пропозицію Трампа взяти половину ресурсів України за контрактом, який не пропонував нічого конкретного натомість. Хоча угода про ресурси зазнала змін, її все одно підпишуть лише через те, що виживання України надто залежить від американської військової допомоги.

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На його думку, в цій ситуації європейські лідери намагатимуться лестити президенту США та переконувати його в тому, що альянси вигідні, а торгові війни рідко комусь приносять користь. Однак також вони мають продемонструвати силу, оскільки Трамп поважає лише її.

"У його світі тільки з іншими могутніми "дахами", такими як президент Росії Володимир Путін, можна вести справжні переговори. Європа досить багата, щоб це зробити, але наразі вона надто роздроблена та непідготовлена", - написав Чемпіон.

Колумніст вважає, що Європа має потенціал діяти як власний "дах", якщо буде об'єднаною. А для того, щоб змушувати Москву дотримуватися умов будь-якого припинення вогню, їй доведеться переглянути політику санкцій без Міністерства фінансів США:

"Нарешті, європейські лідери повинні чітко дати зрозуміти, що виробники озброєнь отримають великі прибутки, оскільки континент нарощує свої оборонні потужності. Американські виробники озброєнь можуть взяти в цьому участь або побачити, як прибуткові ринки вислизають, оскільки колишні союзники уникають американської продукції, побоюючись, що Трамп використовуватиме її як важіль впливу".

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