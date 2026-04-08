Трамп вийшов на стежку війни і робить НАТО 'цапом-відбувайлом', – Politico

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в середу здійснить напружену поїздку до Білого дому, сподіваючись заспокоїти президента США Дональда Трампа і переконати його не відмовлятися від Альянсу. Однак Трамп стає дедалі ворожішим до союзників, і зусиль Рютте, найімовірніше, буде недостатньо, щоб запобігти глибшому й, можливо, непоправному розриву між США та НАТО, пише Politico.

За даними джерел видання, хоча Трамп то говорив, що "дуже розчарований" відмовою НАТО від участі в іранській війні, то применшував своє обурення, він був "дуже послідовним" у своїх висловлюваннях розчарування за закритими дверима. І хоча Трамп не може офіційно вийти з НАТО без схвалення Сенату або Конгресу, проте "у нього є й інші способи зменшити свої зобов'язання" – наприклад, скоротити фінансування операцій НАТО з боку США, зменшити чисельність американських військ у Європі або навіть припинити обмін розвідувальною інформацією з Україною на тлі її війни з Росією.

Трампу потрібен "цап-відбувайло"

Невдоволення Трампа посилилося в останні тижні, оскільки союзники по НАТО відмовилися брати участь у його кампанії проти Ірану.

"Бажання європейців підтримати США знаходиться на рівні нижче нуля", – сказав один високопоставлений чиновник ЄС.

Європейські країни відмовилися від відправки військ до Перської затоки, а деякі відмовили США у доступі до спільних військових баз на своїй території або у своєму повітряному просторі для використання під час війни. Деякі лідери також публічно критикували Трампа, особливо президент Франції Еммануель Макрон, який заявив, що небажання Європи відправляти війська до Ірану, принаймні частково, є результатом його ворожої позиції щодо альянсу.

При цьому європейський чиновник з країни НАТО припустив, що Трамп розглядає НАТО як цапа-відбувайла за стан війни в Ірані:

"Очевидно, зараз не найкращий час для трансатлантичних зв'язків. Трамп явно незадоволений тим, як проходить іранська кампанія, і хоче звинуватити союзників".

Рютте розповість Трампу про переваги НАТО

"Очевидно, що Рютте нічого не може запропонувати від НАТО щодо Ірану, оскільки це виходить за межі його відповідальності. Думаю, він знову підкреслить, що європейські союзники та Канада з кожним днем беруть на себе все більшу частину тягаря колективної безпеки в Європі", – зазначив один із дипломатів.

Інші чиновники зазначили, що союзники очікують, що Рютте розповість про переваги НАТО для інтересів США і повернеться з більш чітким розумінням того, чого саме Трамп хоче від них. Однак, за словами двох джерел, обізнаних із ситуацією, генеральний секретар не використовуватиме зустріч для будь-яких важливих заяв щодо ініціативи НАТО стосовно війни в Ірані.

Водночас один із дипломатів НАТО заявив, що "сумнівно", що цих нагадувань від Рютте буде достатньо для Трампа в момент, який несе для президента США більшу політичну небезпеку, ніж будь-коли раніше.

Трамп і НАТО

Раніше президент США зізнався, з чого почався конфлікт між США і НАТО. Він сказав, що його напружені відносини з Альянсом почалися через суперечку навколо Гренландії.

Крім того, Трамп різко розкритикував партнерів по НАТО за відмову підтримати США у конфлікті з Іраном. За його словами, союзники не надали військові бази та повітряний простір, відмовилися направляти кораблі та не підтримали операції в районі Ормузької протоки.

