Погрози Трампа щодо виходу з НАТО спонукають Європу шукати альтернативу, - МЗС Іспанії

За словами міністра закордонних справ Іспанії, НАТО є взаємовигідним альянсом як для європейців, так і для американців.

Нещодавня критика США щодо союзників по НАТО та погрози вийти з альянсу змушують європейські країни шукати альтернативні механізми забезпечення безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, цитує Reuters.

У виданні нагадали, що після того, як країни Європи відмовилися відправити свої військово-морські сили для відкриття Ормузької протоки для світового судноплавства після початку американо-ізраїльської війни проти Ірану 28 лютого, президент Дональд Трамп заявив, що думає про вихід з альянсу.

Альбарес наголосив, що рішення повністю залежить від Трампа, однак додав, що союзники по НАТО були повністю солідарні з Вашингтоном після терактів 11 вересня 2001 року.

"НАТО є взаємовигідним альянсом як для європейців, так і для американців... Але зауваження адміністрації США та її нові позиції щодо євроатлантичної безпеки спонукають нас, європейців, зробити крок уперед у питаннях нашого суверенітету та оборони. Ми повинні взяти безпеку та стримування наших громадян у свої руки", - закликав дипломат.

За його словами, для цього ЄС має рухатися в напрямку створення загальноєвропейської армії та інтеграції оборонних галузей, а також створити єдиний цифровий ринок та союз ринків капіталу.

У Reuters зазначили, що лівий уряд Іспанії став одним з найбільших критиків війни проти Ірану, яку він називає незаконною та безрозсудною. Країна закрила свій повітряний простір для американських літаків, які беруть участь в ударах, а також заборонила їм користуватися спільними військовими базами на півдні Іспанії. Водночас Трамп пообіцяв вжити заходів у відповідь проти Іспанії, запровадивши торговельні мита.

Раніше Дональд Трамп заявив, що сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не повернути. Він зазначив, що термін його ультиматуму Ірану добігає кінця.

"Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не вдасться повернути. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде. Однак, тепер, коли у нас відбулася повна і тотальна зміна режиму, коли переважають інші, розумніші й менш радикальні уми, можливо, відбудеться щось революційно прекрасне, хто знає?" - запитав президент США.

Також Трамп ошелешив зізнанням, з чого розпочався конфлікт між США і НАТО. Він сказав, що його напружені відносини з НАТО почалися через суперечку довкола Гренландії.

Крім того, президент різко розкритикував партнерів по НАТО за відмову підтримати США у конфлікті з Іраном. За його словами, союзники не надали військові бази та повітряний простір, відмовилися направляти кораблі та не підтримали операції в районі Ормузької протоки.

