'Дуже розчарований': Трамп ошелешив зізнанням, з чого розпочався конфлікт між США і НАТО

Лідер США заявив про розчарування союзниками через відмову підтримати війну проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його напружені відносини з НАТО почалися через суперечку довкола Гренландії.

Як пише Politico, під час пресконференції у Білому домі він прямо заявив: "Ми хочемо Гренландію. Вони не хочуть нам її віддавати".

Йдеться про конфлікт, який виник на початку року, коли Вашингтон розглядав можливість встановлення контролю над островом, що є автономною територією Данії. Тоді ситуація викликала серйозне занепокоєння в Європі, а Данія навіть почала розглядати сценарії реагування.

За словами Трампа, саме цей епізод став початком охолодження відносин із союзниками.

Критика НАТО через Іран

Окремо американський президент різко розкритикував партнерів по НАТО за відмову підтримати США у конфлікті з Іраном.

Він заявив, що союзники не надали військові бази та повітряний простір, відмовилися направляти кораблі та не підтримали операції в районі Ормузької протоки.

"Я дуже розчарований", – підкреслив Трамп, додавши, що це залишить "слід, який ніколи не зникне".

Напруга зростає

Раніше Трамп уже допускав можливість виходу США з НАТО, а держсекретар Марко Рубіо заявляв, що альянс може стати "невигідним" для Вашингтона.

Найближчим часом ситуацію спробує врегулювати генсек НАТО Марк Рютте, який планує переговори у Вашингтоні.

