В результаті ДТП пошкодження отримали п'ять автомобілів / скріншот з відео
У Румунії у трамвая відмовили гальма, і він протаранив колону автомобілів.
Про це повідомляє Motor1.
Інцидент стався ще 16 березня в Ясси, другому за величиною місті Румунії. Водій трамвая не зміг зупинити транспортний засіб, в результаті чого почав розкидати автомобілі, що стояли на світлофорі, як у боулінгу.
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Деяким водіям довелося виїхати на зустрічну смугу, щоб уникнути зіткнення.
В результаті ДТП пошкодження отримали п'ять автомобілів, ніхто серйозних травм не отримав.
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