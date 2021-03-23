Деяким водіям довелося виїхати на зустрічну смугу, щоб уникнути зіткнення.

У Румунії у трамвая відмовили гальма, і він протаранив колону автомобілів.

Про це повідомляє Motor1.

Інцидент стався ще 16 березня в Ясси, другому за величиною місті Румунії. Водій трамвая не зміг зупинити транспортний засіб, в результаті чого почав розкидати автомобілі, що стояли на світлофорі, як у боулінгу.

Читайте такожВ Індії автобус із дітьми зірвався в прірву: 27 людей загинули (фото)

Деяким водіям довелося виїхати на зустрічну смугу, щоб уникнути зіткнення.

В результаті ДТП пошкодження отримали п'ять автомобілів, ніхто серйозних травм не отримав.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко