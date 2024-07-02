Те, з чим Путін може змиритися сьогодні, може стати casus belli завтра, вважає Times.

Песимісти у США, які б'ють на сполох з приводу ризику прямого військового конфлікту між США і Росією через Україну, виявилися неправі, пише The Times. Незважаючи на численні погрози Путіна, США змогли поставити Україні зброю, включно з ракетами дальньої дії, без якихось значних дій у відповідь з боку РФ.

Однак хоча "яструби" у Вашингтоні дедалі більше наполягають на тому, щоб США не дозволяли страхам перед малоймовірним Армагеддоном блокувати таку необхідну допомогу для оборони України, однак The Times заявляє, що в цих міркуваннях є кілька загроз.

"Перша полягає в тому, що "червоні лінії" Росії - кордони, перетин яких спровокує відповідні дії щодо США або НАТО - розглядаються як фіксовані, а не рухомі. Насправді, де вони будуть проведені, залежить від однієї людини - Володимира Путіна. Його судження про те, що Росія повинна терпіти, можуть змінюватися залежно від його уявлень про динаміку бойових дій, наміри Заходу, настрої всередині Росії та ймовірну реакцію решти світу", - пише видання.

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Путін не наважився завдати прямого удару по Заходу у відповідь на його військову допомогу Україні. Але те, з чим він може змиритися сьогодні, може стати casus belli завтра, і світ дізнається, де насправді проходять його "червоні лінії", тільки після того, як вони будуть перетнуті, заявляє The Times.

Друга проблема полягає в тому, що, зосередившись на реакції РФ на кожен окремий крок допомоги Україні, цей підхід недооцінює сукупний вплив на Путіна.

"Російські експерти переконані, що США втратили страх перед ядерною війною - страх, який, на їхню думку, був центральним фактором стабільності впродовж більшої частини холодної війни", - пише видання, зазначаючи, що ключове питання, яке наразі обговорюють у російській зовнішньополітичній еліті, - як відновити страх Америки перед ядерною ескалацією, уникнувши при цьому прямого військового зіткнення.

При цьому дехто виступає за використання тактичної ядерної зброї, щоб шокувати Захід, тоді як більш помірковані експерти висувають ідею демонстраційного випробування ядерної бомби. Інші закликають завдати удару по американському супутнику, пов'язаному з наданням Україні інформації про цілевказування, або збити американський розвідувальний безпілотник Global Hawk.

Будь-який із цих кроків може призвести до кризи у відносинах між Вашингтоном і Москвою, пише видання, оскільки в Кремлі широко поширена думка про те, що якщо РФ найближчим часом не займе жорстку позицію, то США та їхні союзники по НАТО лише поповнять арсенал України потужнішою зброєю, що зрештою поставить під загрозу здатність Москви виявляти й реагувати на удари по її ядерних силах.

Удари по РФ західною зброєю

Як відомо, нещодавно низка країн дозволили Україні завдавати ударів по цілях на території РФ наданою нашою військовою зброєю. Зокрема, це підтримали Литва, Латвія, Естонія, Польща, Франція, Німеччина, США та інші країни.

Водночас міністр оборони Австрії Клаудія Таннер заявила, що США, Франція та Німеччина таким дозволом "перетнули червону лінію".

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