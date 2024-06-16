Кандидат у президенти США знову повернувся до своєї стратегії залякування електорату.

Кандидат у президенти США вкотре залякує своїх виборців третьою світовою війною. Так, він знову заявив, що Вашингтон ризикує бути втягнутим у новий світовий збройний конфлікт.

Під час свого виступу на передвиборчому заході Turning Point USA в Детройті він заявив, що необхідно "врятувати нашу країну".

"Найголовніше, що нам треба зробити, це врятувати нашу країну, тому що наша країна в біді. Існує реальна ймовірність третьої світової війни", - заявив Трамп.

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Третя світова війна - думки експертів

Редакторка з питань безпеки та оборони Sky News Дебора Гейнс вважає, що з урахуванням подій у світі, зокрема, війни в Україні та загострення на Близькому Сході, є ймовірність того, що може розпочатися Третя світова війна. За її словами, загроза такого сценарію вища, ніж будь-коли після завершення Другої світової війни.

Член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський вважає, що Третя світова вже розпочалася - коли Російська Федерація вторглася в Україну 24 лютого 2022 року, і тоді ж завершилася друга Холодна війна.

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