Систему призову Швеції вже оцінили Німеччина та Нідерланди.

Через те, що Росія розв'язала війну в Україні, Європа повертає призов в армію, аби бути готовою до ймовірної боротьби. Для цього європейські країни дивляться на модель призову у Швеції, повідомляє Politico.

Видання зазначило, що центри тестування призовників у Швеції цьогоріч перевірять 110 тисяч підлітків. Близько чверті з них викличуть для перевірки фізичного та психічного здоров'я. Потім з цієї кількості оберуть третину придатних для служби в армії, терміном від 9 до 15 місяців, незалежно від того хочуть вони цього, чи ні.

"Ця модель, розроблена для укомплектування шведської армії, яка втратила свій потенціал після закінчення холодної війни. Лідери країни були змушені змінити підхід до призову після того, як десять років тому Росія анексувала український Крим, а потім розпочала повномасштабну війну, показавши, що загроза знову зростає", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон наголосив, що призов є основною передумовою для подальшого зростання збройних сил. І потреби шведської армії не вдасться задовольнити лише найманим персоналом.

У матеріалі відмітили, що кількість призовників до шведської армії подвоїлася до 8 тисяч 2024 року з 4 тисяч призовників у 2017 році. Уряд заявив, що найближчим часом хоче збільшити це число до 10 тисяч осіб на рік і передбачає розширення, якщо це буде необхідним.

За даними Politico, ця система привернула увагу у великих європейських столицях, зокрема, в Берліні, Лондоні та Амстердамі, де офіційні особи намагаються знайти способи посилити власні виснажені збройні сили.

Так, кілька тижнів тому очільник Міноборони Німеччині Борис Пісторіус відвідав шведський центр тестування призовників Tegeluddsvägen 29A і заявив, що виніс для себе уроки після побаченого.

"Нам потрібні молоді й добре мотивовані чоловіки й жінки, щоб захищати наші країни, якщо це буде потрібно. Я багато чув про шведський підхід і ціную його - ваш підхід охоплює сильні резервні сили, і ми бачили в Україні, що це важливо", - сказав він під час спілкування з журналістами у Стокгольмі.

Видання зазначило, що після цього візиту 12 червня Пісторіус запропонував вибіркову військову службу, орієнтовану на добровольців, як "перший крок". План міністра оборони Німеччини зараз вивчають законодавці та партнери міністра по коаліції, він передбачає, що усі 18-річні чоловіки повинні заповнити анкети. Планується, що їх буде 400 тисяч кожного року. З них близько 40 тисяч будуть відібрані для проходження медичного огляду, а 10 тисяч згодом будуть допущені до базової підготовки.

Також центр у Швеції відвідали нідерландські чиновники та експосадовці Великої Британії. Усі вони підкреслили переваги шведської системи призову.

Ймовірний напад РФ на Європу - останні новини

Як раніше писав УНІАН, в разі нападу РФ уся Європа може виставити лише 300 тисяч солдатів. За даними Financial Times, на папері європейські союзники по НАТО сукупно мають 1,9 мільйона солдатів, чого, на перший погляд, достатньо, щоб протистояти Росії з її 1,1 мільйона солдатів. Але насправді європейським силам НАТО буде важко залучити до ймовірного конфлікту більш як 300 тисяч з цієї кількості військових.

Видання Foreign Policy також наголошувало, що Європі може не вистачити людей у разі нападу Росії. Прифронтові європейські країни можуть мати набагато більшу проблему з набором солдатів, ніж Україна.

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