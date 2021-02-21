Двоє людей отримали поранення, нападника застрелено.

У штаті Луїзіана в результаті стрілянини в магазині зброї загинули четверо осіб.

Про це повідомляє Fox News.

Читайте такожУкраїнцям хочуть дозволити володіти "короткостволами": слово за Радою

Як пише видання, дві людини отримали поранення, вони госпіталізовані.

За даними місцевої влади, нападника могли застрелити озброєні перехожі.

"Імовірно, підозрюваний застрелив жертв всередині будівлі, потім його застрелили за межами цього місця кілька інших осіб", - повідомили в офісі шерифа.

Що цьому передувало

Президент США Джо Байден закликав американський Конгрес реформувати закони, що регулюють носіння вогнепальної зброї. Президент США вважає, що виробники, які свідомо продають бойову зброю приватним особам, мають відповідати за наслідки своїх дій.

На його думку, перед продажем будь-якої вогнепальної зброї слід перевіряти минуле покупця. Крім того, необхідно заборонити автоматичну і напівавтоматичну зброю, а також магазини великої ємності.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН