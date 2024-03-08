Турецьке дипломатичне джерело розкрило деталі візиту українського лідера.

Туреччина підкреслить свою незмінну тверду підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України під час візиту президента України Володимира Зеленського в Стамбул у п’ятницю.

Пр це пише Reuters з посиланням на турецьке дипломатичне джерело. Зеленський проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо перебігу українсько-російської війни, чорноморської зернової угоди та двосторонніх відносин. Невідомо, чи будуть вони проводити прес-конференцію.

"Планується донести, що Туреччина продовжує свої зусилля для якнайшвидшого припинення війни на основі переговорів", - сказало джерело.

Серед питань порядку денного - розвиток подій щодо нового положення про навігаційну безпеку комерційних суден між Росією та Україною після припинення Чорноморської ініціативи.

Туреччина, яка є членом НАТО, має спільний морський кордон з Україною та Росією в Чорному морі та прагне підтримувати добрі зв’язки з обома країнами під час війни. Вона надавала військову підтримку Києву, але виступала проти санкцій проти Росії.

"Коли мир повернеться в Україну, ми прагнемо й надалі підтримувати зусилля з відновлення країни на основі нашого стратегічного партнерства", - сказало джерело.

Візит Зеленського у Туреччину

Президент України Володимир Зеленський 8 березня здійснить візит до Туреччини для зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

В Офісі президента України оприлюднили програму візиту глави держави до Туреччини. Зокрема, під час візиту Зеленський зустрінеться із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити теми Формули миру, організації Саміту миру, безпеки судноплавства в Чорному морі, глобальної продовольчої стабільності, а також звільнення українських полонених і політичних вʼязнів, які утримуються російською державою.

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