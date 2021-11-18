Згідно з інформацією телеканалу, Гюлен був отруєний у власному будинку в Пенсільванії в США в ніч на 17 листопада.

Турецьке опозиційне видання OdaTV повідомило про загибель проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого Туреччина звинувачує в спробі держперевороту в 2016 році.

Згідно з даними видання, Гюлена отруїли в його маєтку в Пенсільванії. Повідомляється, що зараз там охоронні заходи посилені до максимального рівня і в'їзд заборонений. При цьому співробітникам вілли заборонили спілкуватися з пресою, а такі відомості йому підтвердили представники спецслужб.

Згідно з інформацією телеканалу, Гюлен був отруєний в ніч на середу, 17 листопада.

Раніше організація FETO опублікувала відео, на якому Гюлен сидить в кріслі і здійснює молитву. Але телеканал Oda TV назвав даний ролик монтажем із кадрами з трьох вже викладених раніше відео.

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Глава Вашингтонського бюро Агенства Anadolu Хакан Джопур заявив, що уважно стежить за тим, що відбувається.

"Це ще не означає, що в маєтку нічого не сталося, можливо, щось сталося, і про це не було донесено в поліцію. Однак навіть організація [FETО] не може довго приховувати таку ситуацію", - повідомив він.

Будь-якої офіційної або більш конкретної інформації щодо стану Гюлена в інших турецьких ЗМІ поки немає.

Хто такий Фетхуллах Гюлен

15 липня 2016 року група солдатів і офіцерів Збройних сил Туреччини спробувала здійснити державний переворот, але путч був попереджений. Туреччина звинувачує Гюлена в організації спроби військового перевороту, проте проповідник, який живе в США, це заперечує.

Автор: Олег Давигора