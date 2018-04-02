Туреччина заочно заарештувала Гюлена у справі про вбивство посла РФ Карлова
18:31, 02 квітня 2018Світ
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Суд прийшов до висновку, що Гюлен віддав наказ про вбивство Карлова.
Гюлен проживає у США / REUTERS
У Туреччині суд видав ордер на арешт опозиційного ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена і семи його прихильників за звинуваченням у причетності до вбивства російського посла Андрія Карлова в грудні 2016 року.
Суд прийшов до висновку, що Гюлен віддав наказ про вбивство Карлова, повідомляє Haberturk.
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Гюлен проживає в США. Всього у даній справі заарештовано вісім осіб, включаючи трьох колишніх поліцейських.
Карлов був застрелений 19 грудня 2016 року на відкритті фотовиставки в Анкарі.
Напад скоїв співробітник поліції Мевлют Алтинташ, який пізніше був ліквідований в перестрілці з правоохоронцями.
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