Туреччина заочно заарештувала Гюлена у справі про вбивство посла РФ Карлова

Суд прийшов до висновку, що Гюлен віддав наказ про вбивство Карлова.

У Туреччині суд видав ордер на арешт опозиційного ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена і семи його прихильників за звинуваченням у причетності до вбивства російського посла Андрія Карлова в грудні 2016 року.

Суд прийшов до висновку, що Гюлен віддав наказ про вбивство Карлова, повідомляє Haberturk.

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Гюлен проживає в США. Всього у даній справі заарештовано вісім осіб, включаючи трьох колишніх поліцейських.

Карлов був застрелений 19 грудня 2016 року на відкритті фотовиставки в Анкарі.

Напад скоїв співробітник поліції Мевлют Алтинташ, який пізніше був ліквідований в перестрілці з правоохоронцями.