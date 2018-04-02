Туреччина заочно заарештувала Гюлена у справі про вбивство посла РФ Карлова

18:31, 02 квітня 2018
Світ
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Гюлен проживає в США / REUTERS

Суд прийшов до висновку, що Гюлен віддав наказ про вбивство Карлова, повідомляє Haberturk.

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Гюлен проживає в США. Всього у даній справі заарештовано вісім осіб, включаючи трьох колишніх поліцейських.

Карлов був застрелений 19 грудня 2016 року на відкритті фотовиставки в Анкарі.

Напад скоїв співробітник поліції Мевлют Алтинташ, який пізніше був ліквідований в перестрілці з правоохоронцями.

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Теги: #Туреччина#Гюлен#Андрій Карлов