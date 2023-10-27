Каллас стверджує, що наразі ризиків для Естонії немає.

Влада Естонії припускає, що пошкодження газопровода Balticconnector та двох телекомунікаційний кабелів у Балтійському морі можуть бути пов’язані. Як пише Politico, після зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо та прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Брюсселі прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що "є підстави вважати", що між цими інцидентами є певний зв’язок.

"Співпраця між трьома країнами у розслідуванні справ і взаємодія з союзниками та партнерами були ефективними, і важливо, щоб ми продовжували це робити таким же чином. Важливо наголосити, що для Естонії немає ризиків щодо безпеки постачання газу або загрози переривання транскордонного інтернет-з’єднання", – сказала Каллас.

Водночас прем'єр наголосила, що не варто "поспішати з передчасними висновками".

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Інциденти в Балтійському морі - це треба знати

На початку жовтня стало відомо, що був пошкоджений підводний газопровід Balticconnector, що сполучає Фінляндію з Естонією. Сейсмологи зафіксували на узбережжі вибух в той самий час.

Правоохоронці Фінляндії з'ясували, що причиною пошкодження стало судно Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу.

Крім цього, цього місяця було розірвало два телекомунікаційні кабелі, що з’єднували Естонію з Фінляндією та Швецією. У відповідь на інциденти НАТО посилив патрулювання в Балтійському морі.

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