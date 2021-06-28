Рибалки помітили невеликий човен вранці 24 червня біля берегів острова Гранд-Терк і попередили морське відділення королівської поліції островів Теркс і Кайкос.

Біля Британських островів Теркс і Кайкос у Вест-Індії, де проходить межа так званого Бермудського трикутника, виявили човен з 20 мерцями.

Про це з посиланням на місцеві ЗМІ пише Associated Press.

Рибалки помітили невеликий човен вранці 24 червня біля берегів острова Гранд-Терк і попередили морське відділення королівської поліції островів Теркс і Кайкос, яке відбуксирувало судно на берег. На борту виявили тіла 20 осіб, зокрема двох дітей.

У поліції вважають, що судно прибуло з-за меж Карибського басейну. Причини загибелі людей поки неясні. За попередніми даними, мова не йде про насильницьку смерть.

"Мої слідчі працюють над встановленням їх особистості і того, як вони зустріли смерть», - сказав комісар поліції Тревор Боттінг.

Імовірно човен прибув з Карибського регіону, а територія Теркс і Кайкос, що розташована на південний схід від архіпелагу Багамські острови, в 144 кілометрах на північ від Гаїті, не була пунктом призначення човна.

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Автор: Денис Прядко