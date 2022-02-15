Раніше американського президента про це просив Володимир Зеленський.

У Білому домі через більш ніж добу дали офіційну відповідь на прохання президента України Володимира Зеленського до свого американського колеги Джо Байдена про терміновий візит до Києва.

Заступник прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент у неї немає ніяких планів поїздок, які вона могла б анонсувати. Про це вона сказала на брифінг.

"Ми знаходимося в постійному контакті з українським урядом по всій адміністрації, в тому числі тут, в Білому домі, в Державному департаменті, в Міністерстві оборони", - додала вона, пообіцявши й надалі в тісній координації намагатися знайти дипломатичне рішення для виходу з кризової ситуації.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що Зеленський під час телефонної розмови запросив Байдена відвідати Київ. "Переконаний, що ваш приїзд до Києва найближчими днями, які є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом і сприятиме деескалації", - сказав він.

За даними телеканалу CNN, позитивної відповіді від Байдена на запрошення Зеленського не послідувало. Представники США нібито заявили, що поїздка глави Білого дому в Україну вкрай малоймовірна.

Загроза російського вторгнення

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент. Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що можливе вторгнення російських військових в Україну може початися з повітряних бомбардувань і ракетних ударів.

Серед можливих дат вторгнення, про які повідомляють на Заході, найчастіше згадуються 15 і 16 лютого.

Україна зажадала від РФ роз'яснення щодо військової діяльності біля кордонів нашої країни й на території тимчасово окупованого Криму.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина отримала від джерел у Росії та Білорусі спростування заяв про підготовлюване вторгнення в Україну.