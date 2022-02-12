Наголошується, що метою навчання РФ зокрема є оборона морського узбережжя окупованого Кримського півострова.

Кораблі та підрозділи берегових військ Чорноморського флоту Росії вийшли у Чорне море та на полігони бойової підготовки у межах "початкового етапу навчання".

Про це заявили в Міністерстві оборони Росії у суботу, 12 лютого.

У відомстві розповіли, що бойові кораблі, катери та судна забезпечення флоту у складі корабельних угруповань вийшли з пунктів постійного базування Севастополь та Новоросійськ та "здійснили перехід у призначені райони". Такі заходи проводяться під керівництвом командувача Чорноморського флоту адмірала Ігоря Осипова.

Загалом для виконання завдань задіяно понад 30 бойових кораблів різного класу зі складу Чорноморського та інших флотів.

"Метою навчання є оборона морського узбережжя Кримського півострова, пунктів базування сил (військ) ЧФ, а також об'єктів економічного сектору країни, морських комунікацій та районів морської економічної діяльності від можливих військових загроз умовного супротивника", — заявили в прес-службі Південного військового округу.

Наголошується, що на різних етапах корабельні з'єднання та підрозділи берегових військ, авіація флоту виконають комплекс ракетних, артилерійських стрільб, нанесення ракетних та бомбових ударів по морських, берегових та повітряних цілях.

Військові навчання Росії у Чорному морі

9 лютого керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень, головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко заявив, що Росія перекриває частину акваторії Азовського і Чорного морів 13—19 лютого під приводом навчань і може готуватися до блокади українських портів.

У Чорному морі сумарно перебуватимуть 12 великих десантних кораблів (ВДК) трьох флотів РФ — Чорноморського, Тихоокеанського і Північного.

У МЗС України заявили, що дії Росії можуть спровокувати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України. У відомстві пообіцяли працювати зі своїми партнерами над тим, щоб дії Кремля "отримали належну оцінку та відповідь".

11 лютого стало відомо, що Росія скасувала рішення про блокаду південної частини Азовського моря під приводом навчань.

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