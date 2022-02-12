12 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський закликав українців не панікувати на тлі повідомлень про можливе вторгнення Росії.

На тлі загострення ситуації на українському кордоні і наростаючої загрози військового вторгнення російських військ на територію України в МЗС Туреччини прокоментували ймовірність нападу на Україну.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина отримала від джерел в Росії і Білорусії спростування заяв про підготовлюване вторгнення в Україну, повідомляє CNN Türk.

"Білоруські джерела також заперечують можливість нападу на Україну через Білорусію. Нам потрібно зосередитися на зниженні напруженості", — додав глава МЗС Туреччини.

Він також зазначив, що Анкара вважає нереалістичним вторгнення РФ в Україну, коли Москва веде переговори з НАТО щодо гарантій безпеки.

Водночас МЗС Туреччини рекомендує своїм громадянам не відвідувати "без особливої потреби" східні райони України.

У відомстві зазначили, що Анкара уважно відстежує ситуацію у сфері безпеки в Україні. "У цьому зв'язку рекомендуємо громадянам без особливої потреби не відвідувати прикордонні райони на сході України. Громадянам Туреччини необхідно прийняти всі необхідні кроки щодо забезпечення особистої безпеки, і при необхідності зв'язатися з посольством Туреччини в Києві", - йдеться в повідомленні.

Позиція української влади:

12 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський закликав українців не панікувати на тлі повідомлень про можливе вторгнення Росії.

Про це він заявив під час зустрічі зі ЗМІ після перегляду тактико-спеціальних навчань у Херсонській області. Зеленський вважає, що наша держава повинна розраховувати на своїх військових і своїх громадян, і бути готовим в будь-який день. При цьому він зазначив, що інформпростір заполонив багато інформації про російське вторгнення.

Також 12 лютого 2022 року на тлі загострення ситуації на українському кордоні та ризику військового вторгнення російських військ на територію України, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив зі зверненням до українців.

Російська загроза і евакуація з України:

У січні 2022 року Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд членів їх сімей з посольства в Києві. Зазначалося, що таке рішення було прийнято через загрозу військових дій Росії.

Посольство Сполучених Штатів закликало американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемії коронавірусної інфекції.

10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, які залишалися в Україні про те, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор. Блінкен зазначив, що Вашингтон продовжує скорочувати чисельність співробітників американського посольства в Україні та повторив заклик Держдепартаменту, щоб всі американці в Україні покинули країну негайно.

Президент США Джо Байден 11 лютого провів онлайн-зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і лідерами держав-членів Альянсу, а також керівництвом Євросоюзу.

Також 11 лютого низка країн закликали своїх громадян покинути територію України. Серед них - Латвія, Південна Корея, Норвегія, Великобританія, Данія, Чорногорія, Нідерланди, Естонія.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав громадян США покинути Україну протягом 48 годин. Він попередив американців, що якщо вони залишаться в Україні, то нарвуться на ризик, що потім не буде ніякої можливості для виїзду і не буде ніякої перспективи, що США будуть здійснювати евакуацію за допомогою військових.

12 лютого 2022 року Німеччина закликала своїх громадян покинути Україну.

12 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що британські військові інструктори залишають територію України.