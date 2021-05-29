У Білорусі проти затриманого велосипедиста Костянтина Семенова порушили кримінальну справу за образу президента за статтею 368 КК.
Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".
31-річного Семенова затримали 16 травня в Мінську на Цнянському водосховищі перед перегонами Toure de Tsna.
Його заарештували на 15 діб за адміністративною статтею.
При затриманні на ньому була футболка з написом "Диктатору місце в пеклі". Крім того, як повідомляється, у нього при собі був портрет людини, "схожої на Олександра Лукашенка".
Читайте також"У тіні диктатора": журналісти nexta опублікували нове розслідування про Лукашенка (відео)Затриманих всього було близько 20 осіб, їх усіх звинуватили "в участі в несанкціонованому масовому заході, шляхом вигукування гасла "Живе Білорусь".
Велосипедист розповів, що чекав на початок перегонів та встиг зняти верхній одяг, коли під'їхали силовики та його затримали.
Свідок-міліціонер на прізвище Громов стверджував у суді, що "бачив, як Семенов їхав серед велосипедистів у майці з політичним написом".
Тепер Костянтину загрожує до двох років позбавлення волі.
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