Костянтина Семенова затримали 16 травня в Мінську.

У Білорусі проти затриманого велосипедиста Костянтина Семенова порушили кримінальну справу за образу президента за статтею 368 КК.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

31-річного Семенова затримали 16 травня в Мінську на Цнянському водосховищі перед перегонами Toure de Tsna.

Його заарештували на 15 діб за адміністративною статтею.

При затриманні на ньому була футболка з написом "Диктатору місце в пеклі". Крім того, як повідомляється, у нього при собі був портрет людини, "схожої на Олександра Лукашенка".

Читайте також"У тіні диктатора": журналісти nexta опублікували нове розслідування про Лукашенка (відео)Затриманих всього було близько 20 осіб, їх усіх звинуватили "в участі в несанкціонованому масовому заході, шляхом вигукування гасла "Живе Білорусь".

Велосипедист розповів, що чекав на початок перегонів та встиг зняти верхній одяг, коли під'їхали силовики та його затримали.

Свідок-міліціонер на прізвище Громов стверджував у суді, що "бачив, як Семенов їхав серед велосипедистів у майці з політичним написом".

Тепер Костянтину загрожує до двох років позбавлення волі.

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Автор: Катерина Шварц