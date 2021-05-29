Причиною стали утиски журналістів у Білорусі.

Європейський союз радіомовлення та телебачення 28 травня вирішив призупинити членство Білорусі в організації через утиски журналістів.

Про це повідомила прес-служба EBU.

Там відзначили, що у Белтелерадікомпанії (БТРК) є два тижні на відповідь до того, як рішення вступить в силу.

У заяві союзу йдеться про підтримку журналістів БТРК, які виступили проти втручання уряду в їх діяльність, повідомивши, що стежать за порушенням прав журналістів Белтелерадікомпаніі. Вони закликали владу захищати свободу слова.

Союз підкреслив, що особливе занепокоєння викликали трансляції інтерв'ю, "явно отриманих під примусом". Очевидно, що мова йдео про відеозаписи із "зізнаннями" у злочинах затриманого співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги.

Затримання Протасевича у Мінську

Романа Протасевича затримали разом з дівчиною під час екстреної посадки літака Ryanair в аеропорту «Мінськ». Вже незабаром КДБ злила у мережу ролик з допитом журналіста з дивними плямами на обличчі.

Хлопець був головним редактором найбільшого опозиційного Telegram-каналу NEXTA, що висвітлює політичні події в Білорусі, а за фахом – журналіст.

У листопаді 2020 року Протасевича разом з іншим засновником NEXTA Степаном Путилом оголосили у розшук, перед цим проти них в Білорусі порушили справу про організацію масових заворушень.

Днями російські ЗМІ поширили інформацію про безпосередню участь Протасевича у війні на Донбасі з боку України в батальйоні «Азов». У відповідь оточення хлопця звинувачення білоруських силовиків та пропагандистів відкинуло. Своєю чергою, лідер Нацкорпусу Андрій Білецький уточнив, що білорус виконував на фронті виключно журналістські обов’язки.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора