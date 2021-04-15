Військові планують залучати хлопчика та його однокласників до заходів напередодні Дня Перемоги.

У Білорусі десантники взялися за "виховання" 11-річного школяра Владислава - він розмістив в TikTok ролик, в якому плює на могили радянських солдатів в Успенській гірці.

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Про це з посиланням на Міноборони РБ повідомляє TUT.by. Зазначається, що клас, в якому навчається хлопчик, побував на екскурсії в 103-й окремій повітряно-десантній бригаді.

"Патріотичним вихованням школяра тепер займуться в бригаді. Десантники планують залучати Владислава та його однокласників до заходів напередодні Дня Перемоги та познайомити його з ветеранами. За словами Владислава, він шкодує про свій вчинок", - заявили в Міноборони.

У минулі вихідні 11-річний Владислав зняв і виклав в TikTok ролик, на якому він йде по меморіалу на Успенській гірці і плює на могили радянських солдатів, загиблих у Другій світовій війні.

Соцмережа видалила відео через образливий зміст, автора відео забанили. Поліція взяла дитину на контроль.

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Автор: Дмитро Захаров