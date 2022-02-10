Через 2 місяці перебування в Білорусі Чечко вирішив розповісти "деталі" про "винищення мігрантів".

Польський військовослужбовець Еміль Чечко, який втік до Білорусі, переконує, що був свідком масових розстрілів на польсько-білоруському кордоні.

Про це він заявив на прес-конференції, повідомляє державне інформагенство БелТА.

Еміль Чечко запевняв, що польські прикордонники вбили людину на його очах. Він розповів і про нібито проведення масових розстрілів мігрантів польськими прикордонниками, існування відповідних масових поховань.

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Також він заявляв, що саме безчинства польської влади спонукали його покинути країну.

"Я не тікав від сім'ї, я тікав, щоб розповісти про безчинства на території Польщі", - заявив він.

Крім цього, він виступив зі звинуваченнями проти польської влади.

"Президент Дуда і прем'єр-міністр Моравецький, думаю, знали, що відбувається на кордоні. І якщо знали і не реагували, хто вони, як не вбивці", - сказав Чечко.

Себе він на прес-конференції також назвав вбивцею і зізнався у вбивствах.

З відповідними зізнаннями і детальними розповідями про нібито масові розстріли мігрантів Чечко виступив у четвер, 10 лютого, в центрі "Системний Правозахист" провладного білоруського активіста Дмитра Бєлякова. Раніше про співпрацю з цим центром заявляв затриманий білоруськими силовиками журналіст Роман Протасевич.

Польський військовий Еміль Чечко: що про що відомо

Еміль Чечко був польським військовослужбовцем і в грудні 2021 року втік до Білорусі, де попросив про притулок.

Раніше стало відомо, що Чечка були проблеми з законом в Польщі. Він був визнаний судом першої інстанції винним у побитті і тортурах своєї матері.

Крім того, за інформацією ЗМІ, польські військові припускають, що Чечко міг деякий час шпигувати на користь Мінська.

Після приїзду в Білорусь Чечко дав інтерв'ю пропагандистським медіа. Він заявляв, що польських військових змушують патрулювати кордон у стані алкогольного сп'яніння і вони влаштовують страти мігрантів.

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Криза на кордоні з Білоруссю

Як повідомляв УНІАН, з кінця травня 2021 року Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів з кризових регіонів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій проти Білорусі.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що білоруські силовики піддавали мігрантів тортурам, били, тримали без їжі і нацьковували на них собак.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва, Латвія, Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброю в гібридній війні проти ЄС.

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