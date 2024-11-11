Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі назвав ймовірну телефонну розмову Дональда Трампа та Путіна "дуже хорошим першим кроком".

Як пише Sky News, він прокоментував повідомлення про цю розмову під час виступу в Палаті громад. Гілі вважає це ранньою ознакою того, що адміністрація нового президента Сполучених Штатів Америки продовжить підтримку України, а Трамп визнає, що це в інтересах його країни:

"Якщо такі країни, як Росія, можуть перекроювати міжнародні кордони силою, це є сигналом, який підриває безпеку всіх націй".

Розмова Трампа з Путіним

Вчора The Washington Post повідомила, що минулого тижня політики провели телефонну розмову, в якій обговорювали війну Росії проти України.

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За їхніми даними, Трамп закликав кремлівського правителя утриматися від ескалації, нагадавши йому, що Америка має значну військову присутність у Європі. Також політик нібито дав Путіну зрозуміти, що підтримає угоду, згідно з якою під окупацією РФ може залишитися частина українських територій.

Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков стверджує, що такої телефонної розмови не було. Він назвав повідомлення західних ЗМІ "вигадкою".

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