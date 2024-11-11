У МЗС заявили, що Україна не була заздалегідь проінформована про ймовірний дзвінок.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що повідомлення про те, що Київ був заздалегідь поінформований про телефонну розмову між обраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним, є неправдивими. Про це пише Reuters із посиланням на коментар представника МЗС України Георгія Тихого.

"Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь проінформована про ймовірний дзвінок, є неправдивими. Таким чином, Україна не могла схвалити або виступити проти дзвінка", - заявив агентству Reuters представник МЗС.

Розмова Трампа і Путіна - що відомо

Раніше газета Washington Post із посиланням на свої джерела повідомила, що Дональд Трамп ще 7 листопада провів першу з моменту своєї перемоги телефонну розмову з Володимиром Путіним.

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Як пише WP, Трамп порадив Путіну "не ескалювати" війну в Україні, а також висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити "якнайшвидше вирішення війни в Україні".

При цьому, за даними видання, Київ знав про дзвінок кремлівського правителя і не заперечував проти розмови.

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