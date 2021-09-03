План дій розрахований на 10 днів після смерті королеви.

План дій у разі смерті королеви Великобританії Єлизавети II переглянули. Кодова назва операції "Лондонський міст".

Про це пише видання Politico

Операція "Лондонський міст" - це план дій на 10 днів після смерті королеви. У ньому прописані дії уряду, як будуть повідомляти траурну новину, а так само маршрут транспортування труни в Лондон.

Крім того, в документі розписано, які зустрічі заплановані у Єлизавети ІІ на осінь поточного року.

Читайте такожЩо в тарілці у Єлизавети II: розсекречено незвичайні вподобання в їжі королевиЗгідно з планом дій, в день смерті сайт королівської сім'ї стане чорним та підтвердити смерть королеви. При цьому новий король Чарльз повинен звернутися до народу о 18:00.

Також зазначено, в який день після смерті королеви й що має відбуватися:

D+1 (перший день після смерті): труну королеви перевезуть в Букінгемський палац. У разі її смерті в Шотландії, то труну доставлять в Лондон на другий день;

D+3: новий король відправиться в тур по Великобританії;

D+6: труну королеви перемістять у Вестмінстерський палац.

Сам день смерті, швидше за все, оголосять національним днем жалоби.

У свою чергу в Міністерстві транспорту стурбовані, що людей на траурних церемоніях в Лондоні збереться занадто багато й це викличе серйозні проблеми з трафіком. Також є побоювання, що в разі заворушень може не вистачити стюардів.

Як раніше повідомляв УНІАН, королева Єлизавета II подумує над тим, щоб судитися з принцом Гаррі і його дружиною Меган Маркл через їх випади на адресу королівської сім'ї.

Автор: Анастасія Горбачова