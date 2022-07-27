Як зазначили у МЗС України, вперше в історії у парку розмістили інсталяцію держави, яка не є членом ЄС, що є знаком солідарності з Україною.

Сьогодні, 26 липня, у брюссельському парку "Міні Європа" відбулась офіційна церемонія відкриття мініатюри Монументу Незалежності України, який знаходиться у центрі Києва.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Це вперше в історії у парку розмістили інсталяцію держави, яка не є членом ЄС. Такий крок є знаком солідарності з Україною та підтримки нашої держави під час боротьби проти Росії", - зазначили у МЗС.

У міністерстві висловили впевненість, що "цей символічний крок у вигляді української мініатюри серед держав-членів ЄС обов’язково матиме своє практичне втілення у вигляді офіційного набуття Україною членства в ЄС".

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі. На виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС потрібно втілити ряд важливих реформ. Зокрема, Єврокомісія визначила сім умов, які має виконати Україна.

18 липня віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що міністерства мають завершити підготовку всіх нормативно-правових актів на виконання Угоди про асоціацію Україна-ЄС до 9 серпня.

Вас також можуть зацікавити новини: