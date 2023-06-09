НАТО на відміну від ООН займає абсолютно чітку позицію щодо цієї ситуації, і взагалі, щодо Росії.

Народний депутат, голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі інформаційного телемарафону звернув увагу на швидку реакцію та чітку позицію НАТО в протилежність кволій реакції ООН на підрив Каховської ГЕС.

Він зазначив, що українська делегація Парламентської асамблеї НАТО на постійному зв’язку з ключовими делегаціями країн НАТО, зокрема, зі США, Німеччини, Британії, Франції.

"Деякі відреагували досить швидко. Вони надсилають листи з жалем про те, що сталося. З абсолютно чітким визнанням Росії винною в цій ситуації, що це вона підірвала греблю (Каховської ГЕС – УНІАН), що це вона винувата в екоциді. І тут НАТО, на відміну від ООН, займає абсолютно чітку позицію щодо цієї ситуації, і в загалі, щодо Росії", - акцентував Чернєв.

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Депутат розповів, в чому полягає причина різної реакції цих міжнародних організацій на ситуацію з підривом Каховської ГЕС.

"НАТО – це все ж таки західний світ у своїй квінтесенції. НАТО з перших днів (повномасштабного вторгнення РФ – УНІАН) зайняло дуже чітку позицію, хто агресор, що він робить, кого потрібно засуджувати, а кого підтримувати. Тому тут питань не виникає. ООН – це загальний наш світ і там дуже багато протиріч, там, давайте будемо відверті, не всі підтримують Україну, не всі проти РФ. Саме тому, ось це намагання утримати баланс між всіма, доводить до абсолютно кволих реакцій і аби нічого не сталося", - пояснив свою думку Чернєв.

Він вважає, що підрив Каховської ГЕС максимально наблизив Росію до визнання державою - терористом.

"Я думаю, що вже немає більше доказів, які потрібні задля того, щоб визнати її країною-терористом. А це за собою тягне якраз таки розірвання будь-яких зв’язків з такою країною", - підсумував Чернєв.

Реакція міжнародної спільноти на підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч на 6 червня 2023 року підірвали Каховську ГЕС, що призвело до масштабних затоплень і створило загрозу для Запорізької АЕС.

Президент України Володимир Зеленський одразу після трагедії заявив, що російські терористи, руйнуванням дамби Каховської ГЕС, підтвердили для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.

Черговим військовим злочином та екоцидом назвав підрив росіянами греблі Каховської ГЕС голова ОП Андрій Єрмак і наголосив, що є загроза для ЗАЕС.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг коментуючи терористичний акт Росії на Каховській ГЕС зазначив, що воєнний злочин окупантів наражає на ризик тисячі мирних українців та знищує екологію місцевості.

В ООН за кілька годин після підриву Каховської ГЕС замість будь-якої реакції на цей інцидент вирішили привітати всіх із самопроголошеним "міжнародним днем російської мови".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш лише в другій половині дня за київським часом відреагував на масштабну екологічну та людську катастрофу та назвав підрив Каховської ГЕС ще одним руйнівним наслідком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наголосивши, що атаки на мирне населення та об'єкти критичної інфраструктури мають припинитися.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "грою в піддавки для росіян" заклики ООН щодо проведення розслідування підриву Каховської ГЕС.

В Управлінні ООН з прав людини заявили, що поки не можуть оцінити, чи було руйнування Каховської ГЕС в Україні військовим злочином та назвали "неясною" причину руйнування греблі гідроелектростанції.