Наголошується, що основна команда залишиться працювати у Києві.

У Посольстві США заявили, що їхня основна команда залишиться працювати у Києві, попри наказ Держдепу виїхати з України дипломатам, які не обіймають важливі посади.

Про це Посольство США в Україні повідомляє у Facebook.

Зазначається, що сьогодні Державний департамент США наказав виїхати з Посольства США в Києві дипломатам, які не обіймають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування кількості російських військових на кордоні з Україною, що вказує на можливість значних воєнних дій проти України.

"Попри завбачливе скорочення нашого дипломатичного персоналу, наша основна команда залишиться в Україні з нашими численними українськими колегами, відданими справі, а Державний департамент, USAID та інший персонал США по всьому світу продовжуватиме брати участь у невпинних дипломатичних зусиллях та надавати допомогу для підтримки України та розв’язання кризи, яку Росія спричинила своїм військовим нарощуванням", - заявили у диппредставництві.

Американські дипломати запевнили, що ці зусилля триватимуть безперервно, як і відданість США разом із союзниками та партнерами суверенній, демократичній та процвітаючій Україні як частині цілісного, вільного та мирного європейського майбутнього.

Разом з тим, як йдеться на сайті Держдепу, з неділі, 13 лютого, Держдепартамент призупиняє консульські послуги у посольстві США у Києві.

"Посольство збереже невелику консульську присутність у Львові (Україна) для вирішення надзвичайних ситуацій, але не зможе надавати паспортні, візові чи звичайні консульські послуги", – йдеться у повідомленні.

Громадянам США рекомендують звертатися за цими консульськими послугами до посольств Сполучених Штатів у сусідніх країнах.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно залишити країну, оскільки Росія продовжує погрожувати вторгненням.

11 лютого обізнане дипломатичне джерело повідомило УНІАН, що Європейський Союз не проводить евакуацію дипломатичних співробітників з Представництва ЄС у Києві.

Сьогодні, 12 лютого, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що продовжує працювати разом з основною командою у посольстві у Києві.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час зимових Олімпійських ігор.

Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що можливе вторгнення російських військових в Україну може початися з повітряних бомбардувань і ракетних ударів.

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