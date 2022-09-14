За даними розвідки США, фінансування здійснювалося у вигляді готівки, електронних переказів, криптовалюти і дорогих подарунків.

Розвідка США розсекретила дані про те, що влада РФ таємно фінансувала політиків по всьому світу і витратила на це з 2014 року $300 млн.

Про це журналістам низки західних видань повідомили неназвані високопоставлені чиновники адміністрації президента США.

Зокрема, як пише CNN, розвідка США встановила, що за останні 8 років для посилення власного політичного впливу за кордоном РФ таємно фінансувала іноземні політичні партії, окремих політиків і чиновників більш ніж в 20 країнах.

Відео дня

Припускається, що деякі грошові перекази Росії могли залишитися непоміченими. За даними США, російська влада планувала витратити ще сотні мільйонів доларів на таке фінансування.

Таким чином, стверджують джерела CNN, російська влада намагалася підтримати конкретні політичні партії, в тому числі вкрай праві і націоналістичні, а також "маніпулювати демократіями" цих країн зсередини. При цьому конкретні імена політиків і назви партій співрозмовники видань не вказали.

Як з'ясувала американська розвідка, для переказів використовувалися підставні компанії, фонди, аналітичні центри, рахунки російських посольств і державних підприємств та інші шляхи. Фінансування здійснювалося у вигляді готівки, електронних переказів, криптовалюти і дорогих подарунків, а операції контролювалися російськими відомствами, включаючи ФСБ, приватними особами і бізнесменами. За словами чиновників, у фінансових схемах були замішані підприємець Євген Пригожин і заступник голови Держдуми РФ Олександр Бабаков.

За словами джерел журналістів, таке фінансування відправлялося в Албанію, Чорногорію, Мадагаскар, Боснію і Герцеговину, а також, можливо, в Еквадор. Крім того, чиновники розповіли про одну з азіатських країн, назву якої вони відмовилися уточнити, де, за їхніми словами, російський посол передав кандидату в президенти мільйони доларів готівкою. При цьому джерела нічого не скзали про можливе російське фінансування в США, яке спецслужби вивчали в ході інших розслідувань.

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс назвав таємні фінансові операції Росії "посяганням на суверенітет". "Це спроба позбавити людей у всьому світі можливості вибирати уряди, які, на їхню думку, краще підходять для того, щоб представляти їхні інтереси і цінності", - сказав Прайс.

Держдеп відправив висновки розвідки американським посольствам більш ніж в 100 країнах світу. Крім інформації про ймовірну таємну діяльність Росії в документі пропонуються заходи, які США і союзники можуть вжити для протидії Кремлю. Вони включають санкції, заборони на поїздки і висилку підозрюваних у шпигунстві і таємному політичному фінансуванні.

Як припускають у відомстві, в найближчі місяці Росія може все більше покладатися на свої інструменти таємного впливу, в тому числі фінансування іноземних політиків і партій, в Центральній і Південній Америці, Африці, на Близькому Сході і в Азії, щоб підірвати ефективність санкцій і зберегти свій вплив на тлі війни в Україні.

"Проливаючи світло на таємне фінансування Росією політиків і її спроби підірвати демократичні процеси, ми звертаємо увагу цих іноземних партій і кандидатів на те, що, якщо вони будуть потай приймати російські гроші, ми можемо і будемо їх викривати", - підкреслив чиновник в коментарі CNN.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня стало відомо, що два високопоставлених чиновники з міністерства економіки Німеччини, які займають ключові посади у сфері енергопостачання, підозрюються в шпигунстві на користь Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: