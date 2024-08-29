За його словами, ці кроки стримають Росію, зменшать терор і кількість жертв.

Україна закликає союзників зняти обмеження на удари іноземною далекобійною зброєю по військових цілях на території РФ.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки. Під час виступу в Радбезі у Нью-Йорку дипломат звернувся до членів Організації об'єднаних Націй та партнерів, наголосивши, що є два "конкретні рішення", які дозволять "швидше покласти край російському терору".

"По-перше, визнати право України на дальні удари по всіх законних військових цілях на території Росії. По-друге, задіяти засоби протиповітряної оборони партнерів для збивання ракет і безпілотників поблизу їх повітряного простору", - зазначив Кислиця.

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За його словами, жоден з цих кроків "не є ескалаційним", а навпаки - стримають Росію, зменшать терор і кількість жертв.

Війна в України - обмеження на удари по РФ

Нещодавно заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Сполучені Штати Америки не змінили своєї позиції щодо дозволу на використання західної зброї для далекобійних ударів всередині Росії.

Згодом Politico написав, що Україна надасть США список цілей в Росії, які можна уразити американською зброєю.

ISW пише, що сотні військових об'єктів Росії залишаються в зоні досяжності ATACMS. Обмеження на удари дозволяють російським військам використовувати укриття в глибокому тилу в Росії для підтримки військових операцій проти України.

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