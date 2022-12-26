У МЗС наголошують, що три десятиліття членства РФ в ООН позначені війнами та захопленням територій інших країн, а також силовою зміною міжнародно визнаних кордонів.

Російська Федерація зловживає правом вето у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, що може призвести до руйнування усієї системи ООН.

Про це йдеться у заяві МЗС щодо нелегітимності перебування Росії в Раді безпеки ООН та Організації Об’єднаних Націй загалом. У заяві сказано, що дії РФ протилежні поняттю "миролюбності".

"Три десятиліття її незаконного перебування в ООН позначені війнами та захопленням територій інших країн, силовою зміною міжнародно визнаних кордонів, намаганнями задовольнити загарбницькі та неоімперські амбіції", - наголошується у заяві.

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Зазначається, що з 1991 року Російська Федерація 31 раз застосувала право вето в Раді Безпеки ООН, що майже вдвічі більше, ніж будь-який інший постійний член Радбезу.

Зокрема, як йдеться у заяві, яскравими прикладами зловживання правом вето стало блокування резолюції про створення трибуналу щодо розслідування за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17; визнання масових вбивств у Сребрениці як геноциду і передумови для національного примирення в Боснії та Герцеговині; реагування на політичну та гуманітарну ситуацію у Венесуелі; продовження мандату спостережної місії ООН в Грузії в критичний для країни момент; посилення санкційного режиму щодо КНДР, а також 16 резолюцій щодо Сирії.

"На нинішньому етапі агресії Російська Федерація, яка відчуває свою повну безкарність, перейшла до шантажу міжнародної спільноти погрозами застосування ядерної зброї. Це лише питання часу, коли дії РФ дискредитують та зруйнують усю систему ООН – єдину і безальтернативну глобальну міжурядову інституцію, яка об’єднує за столом переговорів усі держави світу", - сказано у заяві.

Водночас, як заявили в МЗС, питання долі Росії в ООН має вирішуватися в загальному контексті її відповідальності за грубі порушення норм і принципів міжнародного права, а також за злочини, які вчиняються на території України, зокрема за воєнні злочини та злочини проти людяності, а також злочин геноциду.

"Україна закликає держави-члени ООН відновити застосування Статуту ООН у питанні легітимності перебування Російської Федерації в ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з ООН загалом. Виходимо з того, що усунення Російської Федерації з Ради Безпеки ООН не матиме зворотної сили щодо попередніх рішень цього органу і не потягне за собою анулювання або перегляд резолюцій Ради безпеки, ухвалених до цього часу", - сказано в заяві.

Виключення Росії з Радбезу ООН

Як повідомляв УНІАН, Україна ініціювала процес виключення РФ з Ради безпеки ООН і Організації загалом. Голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що перебування Росії в Радбезі ООН та в організації загалом є нелегітимним. Росія - це узурпатор місця Радянського Союзу в Раді безпеки ООН. А світ понад 30 років закривав очі на "зґвалтування" Статуту ООН, що відбулося на основі простої зміни табличок "СРСР" на "Російська Федерація".

Раніше Дмитро Кулеба уже повідомляв про намір Україна довести незаконність перебування Росії в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. "Росія займає місце постійного члена Радбезу ООН без належних юридичних підстав внаслідок відверто шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому", - сказав Кулеба.

Росія як один із постійних членів Ради безпеки ООН має можливість блокувати ухвалення будь-яких рішень в цій структурі. Також, Москва зловживає цим майданчиком, просуваючи свою пропаганду, від якої дипломатів інших держав уже просто вивертає.

У вересні президент Володимир Зеленський уже закликав міжнародну спільноту позбавити Росію постійного членства в Раді безпеки ООН і виключити з усіх міжнародних організацій.

Нещодавно до Конгресу США внесли резолюцію, яка закликає президента Джо Байдена вивести Росію з Радбезу ООН. Утім, спікер Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що США прибрали б Росію з Ради Безпеки ООН, якби існував відповідний механізм призупинення членства.

І хоча Статут ООН дійсно не мість жодних положень про усунення постійного члена Радбеза, це все ж можливо, якщо оскаржити статус Росії як спадкоємиці місця Радянського союзу в РБ ООН.

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