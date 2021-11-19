МЗС РФ оприлюднило дипломатичне листування глави відомства Сергія Лаврова з колегами з Німеччини та Франції Гайко Маасом та Жан-Івом ле Дріаном.

У Франції та Німеччині відреагували на оприлюдення МЗС Росії дипломатичного листування міністрів країн "нормандського формату".

У МЗС Франції зазначили, що публікація суперечить дипломатичним правилам і звичаям. У повідомляє прес-служба відомства.

"Німеччина та Франція протягом кількох місяців працювали над продовженням переговорів і реалізацією конкретного порядку денного для миру на основі Мінських угод, висунувши кілька конкретних пропозицій для зустрічі на рівні міністрів", - сказано у повідомленні.

Там додали, що Росія відмовилася брати участь у такій зустрічі, а такої закликали її повернутися за стіл переговорів і продовжити обговорення у затверджених форматах.

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Реакція Меркель

У свою чергу канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила жаль, що зустріч у Нормандському форматі (ні на рівні міністрів, ні на рівні глав держав) так і не відбулася, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що публікація кореспонденції не сильно її здивувала. "Я читаю багато моїх листів у пресі, в цьому зв’язку нікому нічого приховувати. Але той факт, чому не відбулась зустріч міністрів закордонних справ, - він точно розглядався по-різному, з одного боку, німецькою та французькою сторонами, та російською стороною - з іншого", - сказала вона.

Меркель розповіла, що просила Путіна, щоб до того часу, поки вона залишається на посаді канцлера, така зустріч відбулась.

"Я навіть бажала зустрічі на рівні лідерів, але, на жаль, цього не сталося, і тому я висловлюю великий жаль. Публікація листування тут нічого не змінює. На мій погляд, така зустріч мала відбутися", - підсумувала Меркель.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Міністерство закордонних справ РФ опублікувало дипломатичне листування російського міністра Сергія Лаврова з главами МЗС Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном та Хайко Маасом.

Листи Лаврова, німецького та французького міністрів з'явилися у відкритому доступі на сайті МЗС Росії. У прес-службі МЗС РФ заявили, що позиція Кремля начебто "останнім часом піддається спотворенню".

Автор: Олег Давигора