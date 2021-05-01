Активісти в Парижі жбурляли у поліцейських пляшки, а правоохоронці намагалися вгамувати натовп сльозогінним газом.

Традиційна першотравнева демонстрація у Франції та Туреччині супроводжувалася сльозогінним газом та сотнями затриманих. Так у світі сьогодні зустрічали Міжнародний день праці.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Франції до кінця червня скасують карантин і почнуть пускати іноземних туристівУ Туреччині активісти вийшли на першотравневий хід попри суворий карантин. На площу Таксім, де зібралися протестувальники, відразу виїхала поліція й виникли сутички. Внаслідок зіткнень затримали щонайменше дві сотні осіб.

До відділків поліції забирали мітингувальників і у Франції. Там на акції вийшли представники профспілок і навіть так звані "жовті жилети". Активісти жбурляли у поліцію пляшки, а правоохоронці намагалися вгамувати натовп сльозогінним газом.

Значно спокійніше все пройшло в Іспанії та Великій Британії. Там учасники акції все ж намагалися дотримуватися карантинних правил.

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Автор: Аліна Вишневська