Традиційна першотравнева демонстрація у Франції та Туреччині супроводжувалася сльозогінним газом та сотнями затриманих. Так у світі сьогодні зустрічали Міжнародний день праці.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Читайте такожУ Франції до кінця червня скасують карантин і почнуть пускати іноземних туристівУ Туреччині активісти вийшли на першотравневий хід попри суворий карантин. На площу Таксім, де зібралися протестувальники, відразу виїхала поліція й виникли сутички. Внаслідок зіткнень затримали щонайменше дві сотні осіб.
До відділків поліції забирали мітингувальників і у Франції. Там на акції вийшли представники профспілок і навіть так звані "жовті жилети". Активісти жбурляли у поліцію пляшки, а правоохоронці намагалися вгамувати натовп сльозогінним газом.
Значно спокійніше все пройшло в Іспанії та Великій Британії. Там учасники акції все ж намагалися дотримуватися карантинних правил.
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