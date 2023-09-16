За попередньою інформацією, літак розбився при посадці, під час падіння зачепив автомобіль, в якому перебувала родина з чотирьох осіб.

Під Турином розбився реактивний літак італійської групи вищого пілотажу Frecce Tricolori.

Як повідомляє La Repubblica, авіакатастрофа сталася під час виконання тренувального польоту перед авіашоу - літак втратив висоту, впав на злітно-посадкову смугу та загорівся.

За попередньою інформацією, літак розбився при посадці, в результаті падіння зачепив автомобіль, в якому перебувала сім'я з чотирьох осіб. П'ятирічна дівчинка загинула, друга дитина, яка перебувала в салоні автомобіля, отримала опіки. Пілот встиг катапультуватися.

Авіакатастрофи - актуальні новини

У липні 2023 року в Греції при гасінні пожежі розбився літак. Момент аварії потрапив на відео.

У липні 2023 року поблизу Лос-Анджелеса розбився літак з пасажирами. Загиблими оголосили всіх шістьох осіб, які перебували на борту корпоративного літака.

27 серпня 2023 року в Австралії розбився літак з морпіхами США. На борту під час аварії перебували 23 людини.

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