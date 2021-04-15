У Китаї викрали та вбили чоловіка з синдромом Дауна. Зробили це, щоб використовувати його тіло в труні для кремації.
Читайте такожУ київському морзі переплутали тіла двох померлих жінок (відео)Про це пише BBC.
Підміну тіла вирішили організувати родичі померлого китайця, які хотіли поховати його традиційним способом. Річ у тому, що в деяких регіонах Китаю заборонені традиційні похорони, там легально можна тільки кремувати покійних.
Відзначається, що померлий у 2017 році від раку китаєць вимагав від своєї сім'ї провести традиційні похорони. Та щоб виконати волю померлого, сімейство найняло людину, завданням якого було добути труп для здійснення підміни.
Вбивця на ім'я Хуан і його посередник отримали за це замовлення 107 тисяч юанів. Хуан був спійманий і засуджений тільки у 2020 році. Тіло жертви кремували під виглядом родича замовників, а його справжнє тіло поховали таємно за традиційним обрядом.
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